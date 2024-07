Billy Porter fará show em Belém no festival ACEITA

Um festival multicultural de música dedicado a divertir e valorizar o público LGBTQIAPN+ na região amazônica. Este é o Aceita, que chega a Belém entre os dias 23 a 25 de agosto, no Espaço Náutico Marine Club. Entre as atrações confirmados para o evento, se destacam: Gaby Amarantos, Sandra de Sá, Gloria Groove, Maria Gadú, e o artista internacional Billy Porter. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

Billy Porter, mais conhecido como Black Mona Lisa, se apresenta no dia 24 de agosto. O artista é vencedor de premiações globais, como Grammy, Emmy e Tony, além de ser um dos principais nomes da série TV “Pose” (2018) e do recém-lançado filme “Our Son” (2023.

Carreira premiada

A apresentação de Billy Porter promete ser uma das maiores atrações do ACEITA, já que o artista tem uma trajetória de sucesso reconhecida mundialmente, além de ser um ícone para o público LGBTQIAPN+, por ser um homem abertamente gay.

Sua carreira na música começou em 1997, com o lançamento de seu álbum de estreia “Untitled”. No cinema, os trabalhos de Billy iniciaram com sua atuação no filme O Clube das Desquitadas" (1996). Ele também fez um recente remake do filme "Cinderela" (2021).

No teatro, Porter se destaca com uma carreira consolidada e muito elogiada pelos trabalhos em "Miss Saigon", "Angels in America" e "Grease". Ele foi vencedor do prêmio Tony duas vezes, incluindo "Melhor Ator Principal em um Musical" por "Kinky Boots", em 2013, e "Melhor Musical" como produtor por "A Strange Loop", em 2022.

Uma das premiações de maior destaque alcançadas por Porter foi o Grammy de ‘Melhor Álbum de Teatro Musical’, pelo trabalho na gravação de Kinky Boots". Ele também venceu um Emmy Award por "Melhor Ator Principal em uma Série Dramática", em 2019, por seu trabalho como Pray Tell em "Pose".

Atrações nacionais

O ACEITA também abrirá espaço para grandes nomes da música nacional, com destaque para a vencedora do Grammy Latino, Gaby Amarantos; a artista pop Gloria Groove; Sandra de Sá; Banda Uó; Maria Gadu, entre outras atrações.

Além dos shows de artistas nacionais, o festival levará ao público apresentações de grupos folclóricos, artistas visuais, poetas e cantores dos mais diferentes estilos.

O festival ACEITA é realizado pela agência Criattiva&Cavalero e com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.

SERVIÇO:

Festival ACEITA

Data: 23, 24 e 25 de agosto

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá, Belém

Ingressos: pelo site sympla.