1º Arrastão do Pavulagem de 2025 vai às ruas de Belém neste domingo (15); saiba os horários

Com 38 edições ao longo de sua história de arte e ligação com a cultura popular da Amazônia, o Arraial do Pavulagem e seu Batalhão da Estrela levam às ruas de Belém neste domingo, 15, o primeiro arrastão de 2025. A manifestação, que deve reunir neste ano cerca de 35 mil pessoas em cada domingo, também ocorrerá nos dias 22 e 29 de junho e 06 de julho.

A concentração será às 8h na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, com show da Roda Cantada. Em seguida, a saída será às 10h, pela avenida Presidente Vargas. A conclusão do cortejo se dá na Praça Waldemar Henrique, com show da banda Arraial do Pavulagem. A programação deve encerrar às 14h.

Neste ano, o Batalhão da Estrela bateu recorde de brincantes. O grupo artístico que se apresenta nos Arrastões terá mais de 1200 integrantes. Em 2022, eram 400. Os números refletem o interesse crescente no evento.

Os Arrastões do Pavulagem foram reconhecidos como Manifestação da Cultura Nacional em 2024 pelo governo federal. Em maio de 2025, a Alepa aprovou uma lei que institui junho como 'mês do Arrastão do Pavulagem' no Pará.

Horários dos Arrastões:

Concentração: a partir das 08h (na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz)

Roda cantada: 09h

Saída do cortejo: 10h

Chegada do cortejo: 11h (na Praça Waldemar Henrique)

Término da programação: 14h