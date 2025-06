Aos 60 anos, ex-executivo deixa carreira para viver como drag queen; veja a transformação

Aos 60 anos, Fernando Magrin largou a carreira corporativa para se dedicar integralmente à arte drag queen, dando vida à Mama Darling. Hoje em dia, o ex-executivo da American Airlines, onde trabalhou por 24 anos, é responsável pelo bloco MinhoQueens, que em 2025 atraiu cerca de 250 mil foliões.

Formado em artes cênicas pela Unicamp e em jornalismo pela PUC, Magrin nunca atuou profissionalmente nas áreas em que se formou. Em 1996, iniciou sua trajetória na American Airlines, ocupando cargos estratégicos voltados ao atendimento de clientes VIPs e ao desenvolvimento de novos negócios. Em meio à pandemia, no ano de 2020, durante as negociações de demissões, decidiu deixar o cargo para abraçar sua paixão pela cultura drag.

O nascimento de Mama Darling

A história da Mama Darling começou de forma descontraída. Aos 51 anos, Fernando lembra que ele e seu namorado, 22 anos mais jovem, costumavam fazer pequenas festinhas em casa, onde brincavam de se montar com saia, peruca e salto alto, embora nenhum dos dois fosse drag queen de fato.

A ideia de criar o bloco surgiu quando pensou em batizá-lo como “MinhoQueens”, uma brincadeira com o Minhocão, local emblemático em São Paulo. No ano seguinte, junto ao ex-namorado, fundou o que é considerado o primeiro bloco de drag queens do Brasil.

“Eu tinha um namorado 22 anos mais novo e dávamos umas festinhas em casa. A gente brincava de se montar com saia, peruca, salto, mas ninguém era drag queen. Quando decidi criar o bloco em cima do Minhocão, eu brinquei ‘vamos ser as MinhoQueens, as drag queens do minhocão’”, conta Magrin ao GQ

Hoje, além do MinhoQueens, o ex-executivo organiza o Bloco da Mama e promove festas pontuais ao longo do ano, consolidando sua presença na cena cultural e carnavalesca de São Paulo. Fernando Magrin é exemplo de reinvenção e coragem para seguir a arte e a identidade com paixão e autenticidade. Confira a transformação de Fernando Magrin para Mama Darling:

Ex-executivo que virou ícone do carnaval paulistano. (Reprodução/Instagram)