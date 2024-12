Gabryell Urlan destaca tendências que prometem transformar o universo drag em 2025

O influenciador digital e artista drag Gabryell Urlan, que soma 2,4 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou sua visão sobre as tendências que devem moldar o universo drag em 2025. Combinando moda, tecnologia e sustentabilidade, ele acredita que o futuro da arte drag será marcado por inovação e impacto cultural.

Gabryell aponta a estética cibernética como uma das principais influências para o próximo ano, com roupas tecnológicas, tecidos iluminados e uma forte presença de elementos futuristas. Ele também prevê a ascensão da moda sustentável, com looks criados a partir de materiais reciclados, e a continuidade da estética andrógina, que mistura características masculinas e femininas de maneira fluida. Além disso, o maximalismo — com peças exuberantes e detalhadas — deve permanecer em evidência.

“Em 2025, acho que o universo drag vai ficar ainda mais futurista e híbrido”, comenta Gabryell.

No campo digital, ele acredita que plataformas como Instagram e TikTok continuarão sendo vitais para conectar artistas drag com seus públicos e para lançar novas tendências. O influenciador vê potencial na criação de conteúdos nos bastidores, colaborações com marcas e desafios de moda e performance como estratégias para engajamento. Ele também menciona a possibilidade de novas plataformas surgirem, expandindo o alcance das criações drag.

No cenário musical, Gabryell prevê uma fusão crescente de gêneros e sons eletrônicos, com maior colaboração entre drags e DJs ou produtores. “Acho que veremos sonoridades ainda mais inovadoras surgindo dessas parcerias”, afirma.

A maquiagem, um dos pilares da arte drag, continuará ousada e criativa. Segundo Gabryell, contornos extremos, brilhos e até mesmo efeitos visuais tecnológicos devem ganhar destaque. Ele também enfatiza a importância de produtos sustentáveis, refletindo uma preocupação crescente com o meio ambiente.

As performances, por sua vez, devem se tornar ainda mais imersivas graças ao uso de tecnologias como projeções e realidade aumentada (AR). Gabryell acredita que esses recursos trarão experiências únicas ao público, elevando o impacto visual e emocional dos shows.