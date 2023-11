Drag Tristan Soledade e Comitê Arte Pela Vida lançam campanha de Natal Solidário

A artista Tristan Soledade, primeira Drag Queen paraense a participar do reality show Drag Race Brasil, franquia do reality Rupaul's Drag Race, lança em parceria com o Comitê Arte Pela Vida a campanha de final de ano "Tristan Solidariedade". A Drag Themônia aproveitou o meme que a sua imagem gerou no programa, após emprestar seus looks para as demais competidoras, para engajar a campanha, que visa arrecadar até 20 de dezembro, roupas, alimentos não perecíveis, itens de higiene, etc. destinados às pessoas vivendo com HIV no Pará.

VEJA MAIS

A ação também pode ser considerada um "Fanservice" ou em português "Serviço aos fãs", pois a popularidade de Tristan aumentou desde o reality. "O meme que mais me marcou foi o 'Tristan Solidariedade', brincando com o fato dos empréstimos de roupas no programa. A vida drag tem disso, né? Por isso, aproveitei que estamos também no final do ano e junto com a ONG Arte Pela Vida estou lançando a campanha que arrecadará roupas, alimentos, itens de higiene para a Ong parceira que há 27 anos atende pessoas vivendo com HIV no Pará", escreveu na postagem do Instagram.

Com mais de 23 mil seguidores, a postagem repercutiu com elogios à atitude da Queen, ao usar a projeção para visibilizar a pauta das pessoas vivendo com HIV. "Você sabe como é ser grandona e eu te amo por isso e por tudo mais que és!", disse Miranda Lebrão, uma das finalistas do reality. "Ahhhh que amor!!! Que esse Natal seja melhor para as pessoas atendidas por essa ONG", "Artista e solidária, amamos muito", "Diva que inspira!", escreveram outros seguidores.

Em conversa com a reportagem de O Liberal, Tristan explicou a escolha da ONG parceira. "Escolhi o Comitê Arte Pela Vida por ter uma história com a arte Drag em Belém do Pará, de fomento e apoio aos artistas. Uma dessas atividades é a Feira do Empreendedor LGBTI+ que reúne dezenas de artistas que empreendem sua arte num grande encontro com música e muitas apresentações artísticas", acrescentou.

Tristan atua na cena cultural há mais de uma década e com o reconhecimento nacional, acredita que sua arte e mais ações como essa poderão chegar mais longe. "Eu tenho uma história de dedicação a arte na minha cidade. O meu trabalho fala sobre artistas invisibilizados com uma potência grandiosa, então nada melhor do que aproveitar o momento para contribuir e ajudar quem está precisando. Estarei tentando manter de perto esse contato com o Comitê Arte Pela Vida e sempre reforçando a importância pública da campanha em geral. As entregas das doações serão feitas diretamente no endereço do Comitê", reforçou.

Davidson Porteglio Silva, administrador membro do Comitê Arte Pela Vida, prevê que com a campanha de solidariedade mil pessoas possam ser atendidas e dá detalhes de como ajudar. (Reprodução / Arquivo Arte Pela Vida)

Davidson Porteglio Silva, administrador membro do Comitê Arte Pela Vida, prevê que com a campanha de solidariedade mil pessoas possam ser atendidas e dá detalhes de como ajudar. "A campanha será até o dia 20 de dezembro, você pode doar roupas em bom estado, bolsas e acessórios, decoração, kit de higiene pessoal, alimentos, e se quiser doar financeiramente a campanha passou um PIX. comiteartepelavida@gmail.com. Estamos trabalhando para atender umas mil pessoas, principalmente com cestas básicas, a entrega será no dia 21 de dezembro", esclareceu.

O administrador deixa um recado aos paraenses que possam se engajar na doação e também ao público admirador da arte Drag Queen e de Tristan, a quem faz elogios pela iniciativa. "Amigos vamos abraçar a causa, vamos se envolver na campanha, precisamos olhar ao nosso lado, quem realmente precisa, muitas vezes temos muitos e precisamos desapegar, fazer a partilha, pois a solidariedade salva vidas", disse.

"Gente, é super importante, falar e fazer solidariedade para quem precisa, e usar sua imagem para fazer o bem. Quando reunir com ela fiquei super feliz, pela sua coragem, disponibilidade e abraçar nossa campanha de final de ano. Principalmente usando um meme que viralizou na Rede e usar em prol do bem, da solidariedade, belo exemplo a seguir", finalizou.

Quem deseja doar à campanha Tristan Solidariedade, é só levar até o dia 20 de dezembro roupas, alimentos não perecíveis, calçados, etc até a Loja Sustentável Arte Pela Vida, localizada no mercado de Carne Francisco Bolonha, Sala 33. Segundo Piso. Ver o Peso. De segunda a sábado no horário comercial, ou entrar em contato: (91) 982506161 / 982802188 para agendar as buscas pelas doações. Mais informações: @ongartepelavid @tristansoledade

Serviço

Ação: Trista Solidariedade + Comitê Arte Pela Vida – Campanha de arrecadação

Local: Loja Sustentável Arte Pela Vida, localizada no mercado de Carne Francisco Bolonha, Sala 33. Segundo Piso. Ver o Peso.

Data: segunda a sábado

Horário: 8h às 18h

Mais informações: @ongartepelavid @tristansoledade