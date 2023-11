Drag Race Brasil: paraenses se reúnem em festa para assistir final, Organzza vence a competição

O reality Drag Race Brasil apresentou não só aos fãs brasileiros, mas ao mundo, a vencedora da franquia de Rupaul’s Drag Race: Organzza. A carioca recebeu a coroa, um cetro e mais R$ 150 mil das mãos da apresentadora e Drag Queen vencedora do Queen of Universe, Grag Queen. Em Belém, na noite de ontem, 14, os paraenses se reuniram para conhecer a vencedora do evento que é considerado a “Copa do Mundo Drag”, na Casa Apoena, evento realizado pela Drag Themônia Bunny das Coxinhas. No último episódio, também viram o retorno da paraense, Tristan Soledade para fazer o último desfile na passarela e acompanhar com as demais eliminadas, que assistiram à disputa entre Betina Polaroid, Hellena Maldita, Organzza e Miranda Lebrão.

Drag Race apresentou temas sensíveis com seriedade e humor. Trouxe pautas sociais para o programa, como Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e ser uma pessoa vivendo com HIV, a representatividade da Amazônia, a diversidade dos corpos, vivências pretas e a luta antirracista, a LGBTfobia e a importância do apoio familiar, entre outros temas que são caros à comunidade LGBTQIAPN+ e, claro, serviu inúmeros memes, piadas, tretas – dentro e fora da tela – e bordões.

Organzza, criada por Vinícius Andrade, 33 anos fez uma trajetória de sucesso dentro do programa e foi a Queen que mais ganhou os broches, uma especie de medalha por vencer os desafios de cada episódio, totalizando três. Natural do Rio de Janeiro, a artista visual mistura o afrofuturismo com a sua assinatura que remete sua vivência na favela carioca. Ao longo do programa recebeu inúmeras críticas positivas dos jurades, Bruna Braga e Dudu Bertholini e da apresentadora, Grag Queen. Em seu discurso de coroação disse que a “favela venceu”, e emocionou os paraenses que manifestavam torcida para ela.

A paraense Tristan Soledade também fez seu último desfile na passarela e acompanhar com as demais eliminadas, que assistiram à disputa entre Betina Polaroid, Hellena Maldita, Organzza e Miranda Lebrão.serviu um look preto, mostrando a Themônia da Amazônia para o mundo.

Drag Race Brasil: paraenses se reúnem em festa para assistir final, em festa organizada pela Drag Queen Themônia, Bunny das Coxinhas. (Reprodução / Divulgação)

Em Belém a watch party ou em português algo a festa de assistir organizada pela Drag QueenThemômia, Bunny das Coxinhas, ocorreu na Casa Apoena, reunindo quase 400 pessoas. A artista revela que foi uma aposta, pois formalizou o evento cinco dias antes da final. “Realizar a Watch Party da final de DragRace foi uma loucura, porque resolvi fazer com cinco dias antes da final acontecer e organizar tudo foi bem cansativo. Pude presenciar como as casas de Belém não acreditam no seu evento, obtive respostas de poucos espaços, mas fiquei bem feliz em ter realizado na Casa Apoena!”, celebrou.

Para ela, além da final do reality, foi um momento de celebrar a arte Drag Queen feita na coletividade, e foi desta forma que a festa foi possível. “Assim como ser e fazer Drag nunca é sozinho, eu tenho que agradecer aos meus amigos que me ajudaram durante a festa e a todos que estiveram ali presente, foi casa cheia, quase lotação máxima, creio que umas 380 pessoas estiveram ali ontem para assistir a final do reality!”, disse.

"Olha, eu sempre falo que não vou realizar mais por conta do trabalho que dá, mas daí vai chegando perto e eu começo a correr atrás de tudo (risos). Sobre uma próxima temporada, fica aí, né?! Quem sabe outra representante do Pará, do Norte, seria incrível e muito importante, afinal de contas, temos muitas drags boas”, finalizou declarando que seria importante ter outra representante paraense na competição.

