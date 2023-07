Drag paraense Scarlety Queen estreia em reality no Youtube e vence prova de maquiagem artística

A Drag Queen, cantora e Themônia Scarlety Queen performada pelo intérprete criador Carlos Henrique, 20 anos, estreou no reality "Queens On Stage", que chega a sua terceira temporada no Youtube. Scarlety estreou vencendo a primeira prova da temporada, com sua maquiagem artística utilizando a cor laranja. Para isso, a Drag precisou raspar a cabeça. Confira!

Ontem, 6, a artista compartilhou em suas redes sociais o seu vídeo de inscrição e pediu apoio ao público. "Quando me inscrevi no reality confesso que não fui muito confiante por tudo que eu venho passando nessa caminhada de ser artista independente drag preta do interior e funkeira. Porém, com mais de 200 vídeos de inscrições, o meu foi um dos escolhidos junto com o das outras 6 participantes", celebrou.

O reality é uma oportunidade de visibilizar não somente a sua arte, mas a população LGBTQIAPN+, disse Scarlety comemorando a primeira vitória. "Estar ocupando espaços como o Queen on Stage 3, organizando por uma das maiores marcas de calçados LGBTQIA+ que existe no Brasil que é a Arrasadora, pra mim é muito importante e já logo de cara ganhar a primeira prova me deixa ainda mais feliz", pontuou.

Scarlety Queen no reality Queens On Stage no Yotube. Fotos: Cyn produções Scarlety Queen no reality Queens On Stage no Yotube. Fotos: Cyn produções Scarlety Queen no reality Queens On Stage no Yotube. Fotos: Cyn produções Scarlety Queen no reality Queens On Stage no Yotube. Fotos: Cyn produções Scarlety Queen no NoiteSuja Drag Brunch. Fotos: Allyster Fagundes

Os episódios são semanais e estarão disponíveis no Youtube. Queen também agradeceu a sua equipe de produção e disse para anotarem seu nome, pois o público ainda irá ouvi-lo bastante. "Cada semana irá sair um episódio diferente no canal do YouTube da Arrasadora. Vocês vão me ver entregando muito, graças a minha equipe também, a Cyn produções com Edielson Shinohara, Allyster Fagundes e Barão Make. 'Scarlety Queen', anotem esse nome porque vocês ainda vão ouvir muito falar de mim", finalizou.

Confira o primeiro episódio: