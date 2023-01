‘Dinastia Drag’ é o primeiro reality paraense a premiar família Drag

Hoje, 12, no dia do aniversário de Belém estreia o reality paraense "Dinastia Drag". O programa foi idealizado pelas drags Tristan Soledade e Brigitte Liberté e produzido pelo coletivo NoiteSuja. O prêmio do programa é a coroa de maior dinastia drag na Amazônia e o prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil reais. Os episódios do programa estarão disponíveis no Youtube do coletivo, todas as quintas-feiras, às 19h.

O programa, que tem patrocínio da Natura por meio da lei Semear, conta com a participação de 16 drags paraenses, de cinco famílias drags e foi gravado a partir do mês de agosto de 2022, no Teatro Gasômetro. A apresentação é feita por Tristan Soledade e S1mone.

Tristan Soledade é a Drag Themonha de Maruzo Costa, 34 anos, produtor cultural e diretor geral do projeto. Sobre o reality paraense, Maruzo conta como surgiu a ideia e adianta que irão mostrar a produção dos artistas, figurinos extravagantes, além de atuação, dança, Lip Sync (dublagem), canto entre outras performances. "No período pandêmico realizamos o 'NoiteSuja Drag Race' para eleger a 9ª rainha NoiteSuja e no ano seguinte pensamos que poderíamos fechar esse ciclo de 10 corações, coroando não apenas uma drag e sim uma família. Com o patrocínio da Lei Semear e da Natura conseguimos produzir esse reality que não é apenas competitivo, é documental", disse.

Elu adianta que serão seis episódios e que o público pode aguardar uma arte feita de forma única na Amazônia. "Desafios e vivências acerca da arte drag e as linguagens que são utilizadas nesse universo. Desta vez, de forma presencial pudemos dar um melhor suporte para as participantes como ajuda de custo para as produções de cada Haus competidora, transporte, alimentação e períodos de ensaio e preparação para as gravações", ponderou.

"Acreditamos que através das leis de incentivo a cultura conseguimos manter a tríade que estrutura a NoiteSuja: viabilizar, visibilizar e fomentar a produção cultural LGBTQIAP+ na Amazônia. Além do título de Maior Dinastia Drag, a Haus vencedora ganhará o valor de 10 mil reais. Os episódios serão transmitidos todas as quintas às 19h no canal do YouTube da NoiteSuja", completou reforçando o convite para o público conferir a atração.

Para Tristan, o reality não é só um programa de entretenimento, mas uma plataforma para dar voz a artistes da performance. "O Dinastia Drag é uma plataforma para levar cada vez mais longe as vozes dos artistas amazônicos que há muito tempo lutam por mais reconhecimento na arte. Aqui produzimos de forma única e potente. O reality vai mostrar a potência das produções que temos aqui", concluiu.

O artista visual, Matheus Aguiar, 28 anos, apresentou a atração como Drag Themonha S1mone e conta qual foi a sensação e desafios do programa. "O público vai se surpreender com a força e a criatividade das Drags que compõem o elenco do reality show. Elas vão te fazer rir, chorar e ter um misto de emoções dentro de um mesmo episódio. É pra assistir com lenço pra enxugar as lágrimas, mas também muita pipoca pros momentos de tensão", comentou.

"Apresentar o 'Dinastia Drag' foi surreal. Adorava quando, do camarim que eu dividia com a Tristan Soledade, ouvíamos as Drags gritando, rindo, fofocando, se preparando para entrar no palco. Eu amo os bastidores, e o programa vai mostrar isso também! Estar fazendo isso na Amazônia, junto com minha mãe Drag Tristan Soledade, é algo difícil de descrever. Enfrentamos muitos desafios, mas também colhemos muito amor, solidariedade e amizade nesse caminhar. O Dinastia Drag é um presente pra Amazônia, pro Brasil e pro mundo", finalizou.

Conheça produtos audiovisuais que inspiram Dinastia Drag



1. "Rupaul’s Drag Race", reality.

2. "Legendary", reality.

3. “Dragula", reality

4. “Paris Is Burning”, documentário.



Serviço

Lançamento: reality “Dinastia Drag”

Plataforma: canal do Youtube do coletivo NoiteSuja

Data: quinta-feira, 12.

Hora: 19h

Link: https://www.youtube.com/@NoiteSuja