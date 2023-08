NoiteSuja realiza ‘Watch Party’ para estreia da paraense Tristan Soledade no Drag Race Brasil

Os amantes de Rupaul’s Drag Race agora têm a versão brasileira do reality, Drag Race Brasil, que estreia no próximo dia 30 de agosto, quarta-feira, e conta com uma queen paraense no elenco, a Themônia Tristan Soledade. Para acompanhar o primeiro episódio e a estreia de Tristan no reality, o coletivo NoiteSuja realiza uma “Watch Party” ou em português, festa para assistir. O evento começa às 19h30, na Na Figueredo, com ingressos a preços populares.

Além de transmitir a estreia do Drag Race Brasil, o evento terá programação antes e depois da exibição, com discotecagem de S1mone Soledade, filha de Tristan, e apresentação de Bunny das Coxinhas. Após o Drag Race serão transmitidos três episódios do reality “Dinastia Drag”, o primeiro reality show de famílias Drags da América Latina, idealizado e exibido pelo coletivo NoiteSuja e disponível no Youtube.

Tristan Soledade tem 34 anos, é considerada Drag Queen e Themônia da Haus of NoiteSuja. Artista não binárie e Drag há 11 anos, é precursora da cena e movimento das Themônias, que surgiu no contexto das festas e movimento sócio-político-cultural que a NoiteSuja iniciou na capital paraense. Soledade conta que foi na festa da Chiquita, tradicional manifestação LGBTQIAPN+ que acontece concomitantemente com a trasladação que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que teve o primeiro contato com a arte Drag Queen.

Para Tristan, foi uma grande explosão de sentimentos ao receber a notícia da participação no reality. “Um misto de medo, ansiedade, nervosismo, mas muita gratidão e satisfação com tudo o que eu tinha feito até ali. Participar de uma temporada histórica, a primeira, a tão esperada franquia, é surreal. A ficha vem caindo conforme os dias vão passando e a realidade vai se tornando comum”, destacou.

Tristan ressaltou ainda que estar dentro, fazer parte e construir a história da arte drag no Brasil com a marca do que produz na Amazônia é lindo demais. “Meu público pode esperar de mim, minha paixão, entrega e comprometimento com as minhas raízes. omo sempre falo, o nosso fazer artístico é embasado na territorialidade que vivemos”, afirmou a artista.

A artista, que tem uma atuação de mais de uma década no cenário paraense, conta que a experiência ajuda a encarar o programa. “O mais importante para mim, é o que eu sempre me proponho a fazer em todos os projetos e lugares que eu vou: tentar viabilizar, visibilizar e fomentar a arte drag amazônica. Esse é o meu lema que construí com o Coletivo NoiteSuja que é onde atuo principalmente”, destacou.

Tristan buscar fazer o Brasil e o mundo olharem para as produções do Norte e perceber que historicamente “não temos os acessos necessários para mostrar o que fazemos com excelência. Sei que com minha participação as pessoas vão olhar com mais atenção para o fazer artístico da minha região”, celebrou.

Tristan destacou ainda que “eu não fui uma pessoa que a produção escolheu apostar e dar uma oportunidade, eu tenho uma atuação de 11 anos na arte drag na capital paraense que historicamente não tem a visibilidade que merece, a nível nacional”, explicou.

A artista enfatizou ainda que mesmo com todas as limitações e falta de acessos “conseguimos produzir uma das cenas mais fortes e emblemáticas do país e isso tirando da cabeça o que não temos como tirar do bolso. Eu apresentei o que eu fazia aqui e o programa achou que deveria mostrar para o mundo a importância do que é produzido aqui. É de extrema gratidão e satisfação estar ali dentro construindo a história agora em outro patamar de destaque”, concluiu.

O Coletivo NoiteSuja está há 10 anos realizando eventos em Belém e no Pará, fomentando a cultura amazônida e somando na construção do movimento social, político e cultural das Themônias.

Agende-se

“Watch Party Drag Race Brasil”

Data: 30/08.

Hora: a partir das 19h30

Local: Na Figueredo (Av. Gentil Bittencourt, 449, Nazaré – Belém do Pará).

Reservas: os ingressos individuais custam R$20 e estão sendo vendidos antecipadamente pelo perfil no instagram @noitesuja. O pagamento é realizado via PIX. Ao garantir a reserva, o nome do comprador vai para a lista de entrada. Será possível comprar ingressos no local, de acordo com a lotação.

Mais informações: 91 98595-6492

