Lutador britânico é acusado formalmente de estupro e tráfico humano

O lutador e influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan Tate, foram acusados por promotores romenos nesta terça-feira (20) de tráfico humano, estupro e formação de uma gangue criminosa para explorar sexualmente.

Em dezembro do ano passado, os irmãos Tate já haviam sido presos na Romênia por suspeita de envolvimento com tráfico humano, mas em março deste ano, um tribunal de Bucareste concedeu prisão domiciliar para Andrew e Tristan.

De acordo com os promotores do caso, Andrew e Tristan seduziram as vítimas prometendo relacionamento ou casamentos falsos. Andrew também é acusado de estuprar uma das mulheres e Tristan, de instigar outras pessoas à violência.

Mesmo com a acusação, o juiz terá até 60 dias para analisar os arquivos do caso e garantir a legalidade, e pode levar anos até chegar ao fim.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Pedro Cruz, Coordenador do Núcleo de Esportes).