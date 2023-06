Cara de Sapato diz que perdeu contato com Dania Mendez após BBB23: 'Momento delicado'

Cara de Sapato resolveu falar sobre a eliminação do "BBB 23" por assédio contra a mexicana Dania Mendez, que fazia um intercâmbio no reality show no Brasil. Mesmo com a eliminação em forma de expulsão, o lutador disse que não se arrepende de ter participado do programa, uma vez que até o episódio trouxe um crescimento pessoal para ele.

"O Big Brother foi um grande desafio e me ensinou muito. Em um curto período de tempo eu aprendi muita coisa. Ter passado por isso foi muito importante para mim porque, naquele momento, eu não imaginava estar me excedendo em nada ou passando do ponto em nada. E aquilo dali me fez começar a enxergar o universo feminino de outra forma", iniciou Sapato no podcast da revista Caras.

Ao ser questionado sobre sua relação com Dania depois do programa, o atleta foi direto e disse que não manteve nenhum tipo de contato com a mexicana: "A gente não teve contato porque é um momento muito sensível, delicado. Todas as coisas que ouvi a Dania falar de mim depois do que aconteceu foi sempre com muito carinho, falando da forma que eu tratava ela, da convivência que a gente teve lá dentro. Só tenho a agradecer à Dania pelas declarações que ela deu sobre mim, sempre muito positivas", concluiu o atleta.

