Fã presenteia Cara de Sapato com uma estrela do céu

Fora da casa mais vigiada do Brasil, Cara de Sapato já prestou depoimento da delegacia de polícia e ainda enfrenta a ira de internautas desde que foi acusado de importunação sexual contra a sister mexicana Dania Mendez. Nas redes sociais, ele procura melhorar a imagem pública. Nesta quinta-feira, 23, o lutador de MMA fez um post agradecendo o carinho dos fãs e um presente inusitado que recebeu: uma entrela do céu.

"Estou recebendo muitos presentes, muito carinho aqui de todo mundo. Mas tem uma coisa especial que eu estou impressionado, que eu nem sabia que existia essa possibilidade. Simplesmente compraram uma estrela, isso mesmo, uma estrela no céu, com as coordenadas, com tudo, e batizaram o nome da estrela de DocShoe", agradeceu. "DocShoe" é o apelido dado à relação de Sapato com Amanda, na casa do BBB 23.

Alguns internautas criticaram o presente, devido à polêmica que levou o atleta a ser eliminado do reality.

"Nem consegui ver até o final, tamanho o nojo que senti sabendo que tem idiota pra tudo", reclamou uma seguidora. "Esse foi o que assediou a menina no BBB? Ainda tem fãs? Fala sério, né, gente. Que absurdo", disse outro internauta. "Povo doente, credo”, criticou outra pessoa.