Expulso do BBB 23 após assédio, Cara de Sapato atende fãs durante caminhada no Leblon, no Rio

O ex-BBB Antônio Cara de Sapato foi visto fazendo uma caminhada na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. A aparição foi após ele comparecer à delegacia para prestar depoimento no caso de importunação sexual contra Dania Mendez, no "Big Brother Brasil 23".

Simpático, o ex-brother atendeu a fãs e tirou fotos. Ele também apareceu caminhando ao lado do empresário, ambos exibindo boa forma.

Cara de Sapato atende fãs (Webert Belecio / AgNews)

Após ida à delegacia, o lutador desabafou que vive um momento muito difícil desde a sua expulsão do reality. "Tem sido muito difícil. Com certeza, a gente se arrepende. Eu não estou no melhor momento. Eu prometo que, assim que possível, vou dar todas as declarações e falar tudo que puder", disse ele, ao G1.

O nordestino de 33 anos era um dos favoritos da edição do "BBB" antes do caso de importunação sexual, envolvendo a participante mexicana que veio do "La Casa de Los Famosos". Após a expulsão, ele gravou um vídeo que publicou nas redes sociais se desculpando.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)