Mulher acusa lutador Conor McGregor de estupro durante jogo das finais da NBA

Uma mulher fez uma notificação extrajudicial por meio de seu advogado, alegando ter sido estuprada por Conor McGregor no dia 9, de acordo com uma reportagem do site "TMZ". O ex-campeão do UFC estava presente no quarto jogo das finais da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat, em Miami, na Flórida, na ocasião. Segundo a notificação, um membro da equipe de segurança de McGregor teria forçado a mulher a entrar no banheiro da arena após o término da partida, onde McGregor a teria agredido.

O site "TMZ" divulgou trechos da notificação extrajudicial, que descreve o seguinte: "o segurança se recusou a deixar (a mulher) sair ou permitir que qualquer outra pessoa, incluindo sua amiga, entrasse no banheiro. Eles então afirmaram que McGregor saiu de uma cabine para deficientes naquele banheiro e 'enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente'".

A mulher que acusa o lutador alega ter conseguido um momento de espaço ao dizer a McGregor que ela precisava urinar, momento em que ele supostamente a forçou a fazer sexo oral nele. Na notificação, ela afirma que ele posteriormente a agarrou e a pressionou contra a parede.

Em uma tentativa de escapar, a mulher teria dado cotoveladas repetidamente em McGregor e conseguido fugir do local, deixando sua bolsa para trás. Ela alega que o segurança do lutador recuperou a bolsa, mas se recusou a devolvê-la, mantendo-a como "refém" até que ela exigisse sua devolução. Em seguida, ela teria deixado o local e denunciado o incidente à polícia. Segundo a notificação, ela busca um acordo com a NBA, o Miami Heat e McGregor, em vez de levar o assunto aos tribunais.

Os representantes de Conor McGregor divulgaram um comunicado nesta quinta-feira, declarando que as acusações são falsas e que McGregor "não será intimidado".