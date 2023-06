Após áudios vazados, STJ remarca análise de recurso de Robinho em caso de estupro coletivo na Itália

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, na última quarta-feira (14), recolocar em pauta e agendar a nova data para a discussão do recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho, condenado a nove anos de prisão na Itália por envolvimento em um caso de estupro coletivo. O processo que envolve o ex-atacante do Milan será retomado em uma sessão marcada para o dia 2 de agosto.

Em abril, o ministro do STJ João Otávio de Noronha pediu mais tempo para analisar o caso, suspendendo assim o julgamento do recurso apresentado pela defesa do jogador de 39 anos. Na ocasião, os advogados de Robinho solicitaram ao STJ que o governo italiano enviasse ao Brasil uma cópia integral e traduzida do processo contra o ex-jogador.

O tribunal está avaliando o recurso de Robinho contra o pedido da Itália para que ele cumpra a sua pena no Brasil, já que o país não extradita seus próprios cidadãos.

Em janeiro de 2022, a Suprema Corte da Itália confirmou a condenação do ex-jogador e de seu amigo Ricardo Falco por violência sexual em grupo. A dupla foi sentenciada por um estupro ocorrido em 2013 contra uma jovem albanesa, na época com 22 anos de idade.

Coincidência?

O reagendamento da análise do recurso apresentado pela defesa de Robinho, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia em que o portal Uol divulgou áudios inéditos das escutas telefônicas de ligações envolvendo Robinho, Ricardo Falco (também condenado por estupro) e amigos, grampos estes que foram solicitados pela Justiça Italiana. O ex-jogador aparece desdenhando da vítima e ameaçando agressões físicas.

“Eu 'comi' a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá”, diz o ex-jogador do Milan em um trecho dos áudios divulgados. Em outro momento, Robinho se mostra preocupado: “Caralh*, se esse bagulho sai na imprensa, vai me f…”

Ainda na conversa com Ricardo Falco, o jogador chega a sugerir que os dois batam na vítima caso ela os acuse. “ A mina sabe que tu não fez p… nenhuma com ela, ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro na cara, vai falar: ‘P****, que que eu fiz contigo?”, diz o jogador.