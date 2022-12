Pré-lançamento de ‘Dinastia Drag' mostra o primeiro episódio do reality paraense

O público vai conhecer um pouco mais sobre o novo reality show genuinamente paraense, ‘Dinastia Drag'. O programa é idealizado pelo coletivo Noite Suja,que exibe em primeira mão neste sábado, 10, o primeiro episódio. O pré-lançamento será na Boate Exclusive Club, a partir das 22h.

Produzido no Pará, com patrocínio da Natura, o programa “Dinastia Drag” é a primeira competição entre casas drag na América Latina, as casas são os grupos de participantes, que têm um grande histórico de atuação no Pará. E grandes nomes que estão à frente dessas equipes são: Skyssime, escritora e pesquisadora de arte, Gigi Híbrida, que atua no cenário da moda mundial; Shayra Brotero que é professora e dj e Pandora Rivera Raia que é Miss Pará Gay e Top Drag.

VEJA MAIS

O principal diferencial do reality paraense para outras produções, de acordo com a produção do programa, é que desta vez as drags podem competir em grupo, todas estão em jogo e formar um grupo para defender o legado, a história que foi construída, dessa forma deixa a competição mais dinâmica.

A ideia do "Dinastia Drag" e de tentar colocar em prática a intenção de viabilizar trabalho remunerado para quem historicamente não tem acessos. O coletivo "NoiteSuja" destaca que o cenário artístico drag cresce cada vez mais no Pará e na Amazônia a partir do surgimento do coletivo e o reality é um projeto para levar o que é produzido no estado para cada vez mais longe.

O programa será apresentado por Maruzo Costa, a drag Tristan Soledade, que também é uma das idealizadoras do coletivo Noite Suja.

Embora ainda não tenha sido lançada a primeira temporada, o coletivo diz que a segunda já está em vista, porém a equipe enfrenta as dificuldades de produzir, de forma independente, o audiovisual no norte do país. Neste momento, o coletivo está focado em fomentar, viabilizar a cultura das Haus e incentivar a formação de novos grupos de produção dentro da arte drag amazônica.

Serviço:

Exibição de pré-lançamento do reality show 'Dinastia Drag'

Data: 10 de dezembro

Hora: a partir das 22h30

Local: Boate Exclusive Club, localizada na tv. Piedade, 587, bairro do Reduto - Belém/PA

Ingressos e informações: @NoiteSuja (Instagram)