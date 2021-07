Projeto educativo 'MAM no Minecraft' segue disponível na internet

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, em parceria com a Microsoft e a Agência Africa, lançou o projeto educativo no jogo Minecraft chamado “MAM no Minecraft”. O objetivo é oferecer experiências únicas aos jogadores ao combinar arte, educação e games, com reproduções do espaço do museu e de obras do acervo, jogos pedagógicos, atividades lúdicas e propostas de aulas. A experiência traz um filme feito dentro do game com narração de Lázaro Ramos. Confira na plataforma https://education.minecraft.net/ e no site do MAM.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Paulo Scott (3/agosto), Veronica Stigger (8/setembro), Edyr Augusto (5/outubro), Patrícia Melo (9/novembro) e Cida Pedrosa (7/dezembro). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.