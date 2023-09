Tristan Soledade recebe elogio ao desfilar com look inspirado no Círio de Nazaré em Drag Race Brasil

No segundo episódio do reality show Drag Race Brasil, intitulado "Rainhas do Picumã", que foi ao ar na madrugada desta quarta-feira (6), a paraense Tristan Soledade chamou atenção dos jurados ao desfilar com um figurino inspirado no Círio de Nazaré. Nele, o público pode conhecer a segunda metade do elenco que estará na disputa, agitando ainda mais a competição.

O desafio da semana exigiu que as seis participantes montassem um videoclipe fictício, o “Madrugada”, no qual cada uma delas teve a oportunidade de compor seus próprios versos e ensaiar uma coreografia em grupo.

Além desse desafio principal, as drags também enfrentaram a passarela do programa com o tema “Minhas Raízes”, momento em que Tristan apresentou seu look inspirado na festividade.

“Na minha cabeça eu carrego a Berlinda, que é a imagem peregrina. E no meu corpo uma estampa mostrando toda a realidade dos promesseiros, a corda, o rio amazônico, a mata, tudo customizado com pétalas e flores que são jogados para a nossa Berlinda”, explicou a participante paraense.

Tristan Soledade, que já havia recebido elogios pela criatividade no videoclipe, terminou o episódio também recebendo bons comentários dos jurados sobre sua performance e roupa escolhida para usar na passarela. A boa atuação rendeu à paraense a oportunidade de avançar na competição.