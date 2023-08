Participantes do 'Drag Race Brasil' são reveladas e paraense está no reality; confira

A tão aguardada versão brasileira de "RuPaul's Drag Race" finalmente terá suas participantes oficialmente reveladas! Em uma parceria entre o Paramount+, a MTV e a World of Wonder, nesta quarta-feira (2), vamos conhecer o elenco da primeira temporada de "Drag Race Brasil", mas um spoiler já deixou os fãs do Pará animados: Tristan Soledade, drag paraense, está na disputa.

O "Meet the Queens" acontecerá através de uma transmissão ao vivo na conta oficial do reality no TikTok, @dragracebr. Drag queens de vários estados brasileiros estão prontas para disputar o título de "Drag Superstar" em desafios que envolvem canto, dança, atuação, comédia e muito mais.

Spoiler: tem paraense no reality

Sem conseguir conter a ansiedade, os fãs do reality show conseguiram alguns spoilers do que vem por aí. No final de um episódio do 'Drag Race Philippines', as participantes foram brevemente apresentadas com as cores da bandeira do Brasil.

Entre os nomes está Tristan Soledade, de Maruzo Costa, Drag Themônia e uma das idealizadoras do Coletivo NoiteSuja. Além disso, Tristan esteve na apresentação do primeiro reality show entre casas drag na América Latina, o "Dinastia Drag".

Nas redes sociais, a drag já estava dando dicas de que estaria fazendo parte de um grande projeto, aumentando as expectativas de seus seguidores para ter uma representante paraense no reality.

Confira a prévia das participantes:

Sobre o Drag Race Brasil

A primeira temporada do 'Drag Race Brasil' já está dando o que falar. Para comandar as talentosas drags, a apresentadora será ninguém menos que Grag Queen, vencedora de "Queen of the Universe", reality show musical produzido pela própria RuPaul.

Ao lado dela, a bancada de jurados será formada pelo estilista Dudu Bertholini, conhecido por suas participações no programa "Amor & Sexo", e pela humorista Bruna Braga, do programa "LOL: Se Rir, Já Era".

Além do trio fixo de jurados, a cada episódio, um convidado especial se juntará ao painel de avaliação. Segundo rumores, entre os convidados estão nomes de peso como a cantora Gretchen, as talentosas atrizes Bruna Linzmeyer e Kéfera Buchmann, o influenciador digital Raphael Dumaresq, o jornalista Hugo Gloss e o Bruno Alcântara, membro da Pit Crew em "RuPaul's Drag Race".

Nomes que estarão no Drag Race Brasil

Com os spoilers e imagens já divulgadas, os fãs do reality fizeram uma lista com as possíveis participantes de cada estado do Brasil. Confira:

Tristan Soledade - Pará

Aquarela - Minas Gerais

Betina Polaroid - Rio de Janeiro

Dallas Devil - São Paulo

Diva More - Rio de Janeiro

Hellena Malditta - Bahia

Melusine Sparkle - São Paulo

Miranda Lebrao - Rio de Janeiro

Naza - São Paulo

Organzza - Rio de Janeiro

Rubi Ocean - Distrito Federal

Shannon Skarllet - Rio de Janeiro

Data de estreia do Drag Race Brasil

Para alegria dos fãs, o Paramount+ também a data de lançamento 'Drag Race Brasil'. O reality nacional estreia no dia 30 de agosto no serviço de streaming, logo pela manhã. A produção também será exibida na MTV Brasil, no mesmo dia, porém, em um horário diferente, às 21h.

Ao contrário de outras versões, o programa não terá exibição no WOW Presents Plus, serviço de streaming da World of Wonder, que produz a versão original de "RuPaul's Drag Race".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)