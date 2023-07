Drag Race Brasil estreia dia 30 de agosto com júri de Dudu Bertholini e Bruna Braga

O aguardado Drag Race Brasil já tem data de estreia confirmada para o dia 30 de agosto, às 21h. A MTV, o Paramount+ e a World of Wonder revelaram os juri da primeira temporada, com Dudu Bertholini e Bruna Braga juntos com a apresentadora Grag Queen. O casting com as Queens do programa da franquia de Rupaul’s Drag Race ainda não foi liberado. Mas as competidoras serão orientadas pelo time que irá consagrar a próxima drag superstar do Brasil. As informações são do Portal Pop.

O reality brasileiro segue os moldes do norte-americano, Dudu, Bruna e Grag orientarão as Queens que ainda serão apresentadas. Assim como no original, cada episódio terá um ou uma artista convidada para compor o painel dos jurados.

No comunicado oficial, Dudu Bertholini declarou que a experiência foi incrível. “Foi uma experiência incrível — e muito divertida — ser jurade dessa tão aguardada primeira temporada. É de uma importância enorme ser parte desse programa icônico e poder contribuir para a nossa cultura drag e LGBTQIAP+, que é uma das mais diversas e expressivas do mundo”, disse.

Já a jurada Bruna Braga revelou que sempre amou a arte Drag e que é uma honra fazer história. “Entrei no programa uma pessoa e saí outra. Se eu já amava e valorizava a arte drag, hoje, sou uma propagadora da palavra dela. Foi tudo tão servido em banquetes de talento, beleza, humor e excelência, que além de fazer o meu papel eu pude assistir um dos maiores shows que o Brasil já teve. Tive orgulho de ser brasileira e foi uma honra fazer história ao lado de pessoas tão maravilhosas. Espero que o mundo esteja pronto pra ver o que eu vi“, comentou.

A série brasileira também estará disponível nos estados unidos posteriormente no WOW Presents Plus.