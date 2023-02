‘Dinastia Drag’ elege Haus of Ver-a-Queen como maior família Drag da temporada

Após acompanhar os seis episódios do "Dinastia Drag", o primeiro reality show da América Latina de famílias Drags, a equipe da Redação Integrada de O Liberal realizou um bate-papo no estúdio entrevistando a família vencedora, a Haus of Ver-a-Queen, composta pelas Themônias Mama Pandora Rivera Raia e as filhas Bunny das Coxinhas, Johann e Kevellyne Davilla. O programa paraense é realizado pelo coletivo NoiteSuja, com apoio da Natura.

A conversa foi conduzida pela Drag Thêmonia Ellen Moon D'arc - alter-ego da repórter Emanuele Corrêa -, após a exibição do último programa, para apresentar as vencedoras e falar sobre a arte Drag na Amazônia, o que é o movimento das Themônias, etc.

Maruzo Costa, diretor geral do Dinastia Drag, avaliou a primeira temporada do programa e revelou que a equipe está contente com o retorno positivo do público, além do fortalecimento do entendimento sobre o que é Haus. "Pela primeira vez na américa latina Drag Queens puderam competir com sua família, podendo explorar suas habilidades de forma mais ampla. A tríade que acompanhou nossas Haus no reality todo foi Identidade, garra e união e isso elas todas mostraram. A Casa que melhor soubesse jogar com esses três pontos, teria melhor desempenho", disse.

O último episódio foi dividido em duas parte e, na batalha final, a haus of Ver-a-Queen venceu a Haus of Maguariudry, da Mamma Shayra Brotero e as filhas Charlize Amy Brotero, Desirée Lo Bianco e Egrégora Negrini. Maruzo avaliou elogiou a participação de todas as famílias, cada uma teve o seu momento de brilhar, segundo elu. "A Haus Ver-a-Queen trilhou no programa uma trajetória linda de muito cuidado e respeito ao trabalho e ao potencial de cada integrante. Fizeram boas escolhas, souberam se ouvir, entraram em sinergia e estavam comprometidas em fazer o que mais amam, que é a arte drag. Estrategicamente a Haus que foi formada para a participar do programa e o interesse de ter bons resultados em conjunto", arguiu.

"Acredito que o que determinou a vitória foi a responsabilidade que cada integrante teve em fazer valer a pena a participação ali. Porém, o espetáculo visual que foi dado por elas na final acabou tomando o prêmio com mais certeza", completou.

Questionade se há previsão de uma segunda temporada, Maruzo disse que o público pode ficar atento às redes sociais do coletivo NoiteSuja, que em breve irão contar os detalhes. "Estaremos informando os próximos passos, mas antes de tudo, estamos comprometidos em fazer um grande reinado para a Haus of Ver-a-Queen e contamos com a contribuição e apoio da comunidade em geral para a valorização e oportunidades para esses artistas", argumentou.

Maruzo finalizou dizendo que ser, fazer e produzir drag, possibilita-o olhar o mundo de uma forma ampla e olhar para a Amazônia. "Quando nos colocamos como drags themonias, entendemos que estamos demonizando vários saberes e fazeres que oprimem uma parcela da sociedade. Construir um legado nessa cidade de política, luta e consciência através da arte drag tem sido o nosso lema", concluiu.

Bunny das Coxinhas (esquerda), Pandora Rivera Raia (direita) e Johann (em baixo), a família Haus of Ver-a-Queen. (Cristino Martins / O Liberal)

Mama Pandora Riveira Raia, escritora, performer e miss agradeceu ao público que acompanhou a primeira temporada do reality e, principalmente, às suas filhas. Revelou que todas já eram amigas, mas que foi o programa que as tornou de fato uma Haus. “É um sentimento de dever cumprido, não só por ter mais um título na carreira, mas, também, por escrever junto com esse coletivo de irmãs que é o Noite Suja mais um pedaço da história da arte Drag no Pará. A preparação foi não se preparar. Não sabíamos o que vinha pela frente, então decidimos viver o reality de maneira divertida. Focando sempre no prêmio, mas sem nunca deixar de nos divertir”, pontuou.

A miss e agora vencedora do Dinastia afirmou que apesar de a gravação do programa ser cansativa, foi uma experiência enriquecedora. “Incrível, que me trouxe novas descobertas sobre mim mesma dentro da arte que eu exerço. Sem falar que é de extrema relevância para o cenário Drag do Pará ter algo tão grandioso; mostra não só o poder de performance que temos, mas, também o poder de produção. Agora o mundo tá vendo a potência que temos aqui e que não é de hoje”, declarou.

Em nome de sua dinastia e começando o seu reinado, Pandora deixou um recado para as pessoas que tem na arte a base de sua profissão e vida. “Viva o seu sonho, as vezes sem acreditar de fato nele, mas o viva. É esse viver que vai te levar a pontos nunca imaginados. E para o público, obrigada por nos apoiarem em todas as nossas loucuras, tudo isso é para você e só poderia ser feito com vocês. Nós somos público e artista ao mesmo tempo e isso nos torna diferentes”, finalizou.

A primeira temporada de Dinastia Drag foi realizada pelo NoiteSuja, com apresentação de Tristan Soledade e S1mone Drag, produção executiva e roteiro de Alice Amarante, Maruzo Costa e Tarcísio Gabriel, que também assinou a direção audiovisual, com assistência do João Luciano. Direção de arte e coordenação de produção de, Kamila Ferreira; produção de Paulo Augusto Mendes. Coordenação de produção de Lorena Ramos, com assistência de produção de Antônio de Oliveira e Danielle Ferreira. Som direto, Marcos Adles. Câmeras palco, Fábio Ramos, Hilton Naka, Tauren Prado. Fotografia still de João Moraes. Montagem: Alice Amarante, Caroline Torres e Tarcísio Gabriel. Designer de som Matheus Aguiar. Edição e finalização de Caroline Torres. Motion Graphics, Gabriel Gaalta; Designer gráfico Matheus Aguiar, Caio Aguiar, Joyce Vilhena e Natalie Santana. Animação background, Tarcísio Grabriel. Assessoria de comunicação, Taymã Carneiro. Transporte, Stefany Pompeu, Flávia Martins e Marcos Carvalho. Música de abertura “Noite Suja” cantado por Antônio de Oliveira e Sammliz e a tradução e interpretação em Libras de Ana Paula Pereira de Souza.

Serviço

1ª Temporada do reality show Dinastia Drag

Conheça o elenco da primeira Temporada

HAUS OF VER-A-QUEEN

Mama Pandora Rivera Raia (instagram.com/rivepandora)

Bunny Das Coxinhas (instagram.com/bunnydascoxinhas)

Kevellyne Davilla (instagram.com/kevellynee)

Johann (instagram.com/johann.marlos)

HAUS OF HÍBRIDA

Mama Gigi Híbrida Bolero (instagram.com/gigi.hibrida)

Condessa Devonriver (instagram.com/condessa_devonriver)

Monique Lafon (instagram.com/breh_pi)

The Aphrodite (instagram.com/the_aphrodite)

HAUS OF MAGUARIUDRY

Mama Shayra Brotero (instagram.com/shaybrotero)

Charlize Amy Brotero (instagram.com/charlizeamy_brotero)

Desirée Lo Bianco (instagram.com/desilobianco)

Egrégora Negrini (instagram.com/egregoranegrini)

HAUS OF CARÃO