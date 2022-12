'Drag Race Brasil' é confirmado pela MTV Brasil e Paramount+

A versão brasileira do reality show RuPaul's Drag Race foi confirmada nesta segunda-feira (12), junto com o anúncio da 15ª temporada regular do programa. O spin-off do Brasil, que era envolto de mistérios até o momento, teve sua confirmação divulgada junto a uma série de notícias sobre a expansão do programa, reportadas pelo Entertainment Weekly.

O Drag Race Brasil será transmitido pela MTV Brasil e ficará disponível em streaming na Paramount+. Os dois serviços também confirmaram o programa em seus perfis oficiais nas redes sociais. "Avisa que a franquia terá expansão global e as edições serão exibidas no meu canal e no Paramount+. Logo mais as datas de estreia serão anunciadas", publicou a MTV Brasil

O Drag Race Brasil é um dos três novos spin-offs da franquia, junto com as versões da Alemanha e do México. Não foram divulgadas informações de data de estreia ou período de produção.

A grande novidade no mundo de RuPaul's Drag Race é que o programa deixa a VH1 e vai agora para a MTV. A nova temporada regular, a 15ª da edição original do reality, estreia no dia 6 de janeiro de 2023. Também foi anunciado um novo modelo de spin-off, o Global All Stars.