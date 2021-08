Xuxa é escolhida para apresentar versão brasileira de ‘RuPaul’s Drag Race’ e gera revolta na web

A escolha de Xuxa para apresentar a versão brasileira do RuPaul’s Drag Race, um reality show de drag queens, com previsão de estreia em 2022, noticiada com exclusividade no portal Na Telinha, parece não ter agradado o público e gerou confusão nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

O motivo? Pelo fato da Rainha dos Baixinhos não ser uma drag queen, muitos internautas acreditam que o espaço cedido à ela ao invés de um apresentador LGBTQIA+, iria anular a causa e a quebra de tabu tratada dentro do programa.

Também houve internautas que saíram em prol de Xuxa e afirmaram que o nome dela iria trazer mais visibilidade à nova atração. Além, de ressaltar, que pessoas héteros também podem se transformar em drag queen. Veja a repercussão nas redes sociais: