'Mal comida', diz Xuxa ao ser acusada de militar em cima de Luciano Szafir

Xuxa está usando as redes sociais para se manifestar a respeito da covid-19. Nas postagens, ela também cita o ex-marido, Luciano Szafir, que está internado em estado grave por complicações da doença. A apresentadora chegou a ser acusada por uma internauta de “militar” nas redes sociais em cima da situação de Szafir, e rebateu. As informações são do UOL.

LEIA MAIS

A seguidora em questão marcou Sasha Meneghel, filha de Xuxa com Szafir, em uma publicação feita pela mãe e disse. “Olha tua mãe usando teu pai para militar. Luhanna (atual esposa do ator) não vai gostar”.

Xuxa não gostou e disparou: “Já mandei você passear, não é? Nem existe, é fake, se esconde atrás de uma página fake. Deve ser feia e mal comida. E escrota ainda”.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão do jornalista Felipe Saraiva)