'Pessoas sem máscara e sem respeito' diz Luciano Szafir antes de segunda contaminação

Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho após contrair, pela segunda vez, a covid-19. O ator foi contaminado um dia antes de receber a primeira dose da vacina. As informações são de O Globo.

Em março, após se recuperar da primeira contaminação, Szafir fez um vídeo criticando as falhas nas medidas de segurança em aeroportos, ele chegou a citar a ausência de medição de temperatura das pessoas.

LEIA MAIS

Os questionamentos não pararam por aí, ele também falou sobre o uso inadequado de máscaras pelos banhistas na orla do Rio: "Pessoas sem máscara e sem respeito".

A mulher do ator, Luhanna Szafir, confirmou que ele teria sido contaminado pela segunda vez no dia 14 de junho, um dia antes de poder se vacinar.

O estado de saúde do ator é grave. Ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon e segue internado no Hospital Copa Star, em Copacabana.