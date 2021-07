Xuxa pede orações para Luciano Szafir: 'já poderia estar duplamente vacinado'

Xuxa Meneghel usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para prestar solidariedade a Luciano Szafir. O pai de Sasha está internado em estado grave por causa da covid-19.

Em publicação no Instagram, a apresentadora criticou a gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia e disse que Luciano já poderia estar duplamente vacinado.

"A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", iniciou na legenda do post.

"Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa.. Pri, Salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo, fico indignada e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia", disse.

Na sequência, Xuxa pediu que os seguidores fizessem orações para Szafir se recuperar. "Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso", concluiu.

Xuxa e Szafir tiveram um relacionamento entre 1997 e 1999. Juntos, em 1998, o casal teve Sasha. Os dois tentaram reatar o namoro dez anos depois, em 2009, mas se separaram poucos meses depois.

Internado desde o dia 22 de junho, Luciano passou por uma cirurgia abdominal na tarde de quarta-feira, 7. Ele foi submetido a uma operação para retirada de hematoma e segmento do cólon e foi transferido na quinta-feira, 8, do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde o dia 22 de junho, para o Copa Star, na zona sul do Rio.

Segundo nota emitida pela mãe do ator, Beth Szafir, o quadro de saúde dele é "grave", mas "os médicos estão otimistas". O ator está intubado e na UTI.