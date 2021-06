‘Tristeza e medo’, diz esposa de Luciano Szafir após reinfecção do ator por Covid-19

Luhanna Melloni, esposa do Luciano Szafir, internado há uma semana após uma reinfecção do Covid-19, publicou uma foto, nas redes sociais, nesta quarta-feira (30), desabafando sobre o estado de saúde do ator. As informações são da Revista Quem.

Na foto, Luhanna aparece usando duas máscaras de proteção contra a disseminação do novo coronavírus. "Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo, mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro", escreveu ela, nos stories do Instagram.

Estado de saúde

Aos 52 anos, Luciano Szafir se recupera bem da reinfecção da covid-19 e deve receber alta nos próximos dias, de acordo com sua mulher, Luhana. O ator foi internado na última quarta-feira (23), após contrair a doença de forma mais agressiva pela segunda vez.

Ele tomaria a primeira dose da vacina contra o vírus um dia antes do diagnóstico. Mas, agora ele terá que esperar algumas semanas até se recuperar totalmente para que possa tomar sua dose do imunizante.