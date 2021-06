Luciano Szafir é internado após reinfecção por covid-19

O ator Luciano Szafir, de 52 anos, foi internado na última terça-feira (22), após se infectar pela segunda vez com o vírus da Covid-19, no Hospital Samaritana, localizado na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

Em fevereiro deste ano, o artista teria atestado pela primeira vez positivo para a doença. De acordo com a coluna, ele teria feito um segundo teste, porém, deu falso negativo. No entanto, ao apresentar sintomas de fadiga na semana passada e realizar um segundo exame médico, teria dado positivo.

Informações da saúde do ator

Em nota, a assessoria de Szafir informou que ele ainda não teria tomado a vacina por não estar na faixa etária ideal. Também foi informado que Luciano estaria no décimo dia da doença. "Mas ele está bem. Só internou porque achou melhor, para ser mais bem assistido e também porque tem crianças, esposa, funcionários. É mais por prevenção e cuidado. Ele está no quarto, sem máscara de suporte de oxigênio e a saturação [de oxigênio] está excelente", informou à Revista Quem.