Xuxa teve um affair secreto com John F. Kennedy Jr., diz Sérgio Mallandro

Sérgio Mallandro que já havia presenciado uma noite quente entre Xuxa e Ayrton Senna, agora, revelou ao mundo um novo episódio oculto da vida da Rainha dos Baixinhos. O comediante contou que a apresentadora viveu um affair com John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente americano John F. Kennedy, durante uma viagem a Nova York. As informações são do portal IG.

"Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento", disse, durante uma entrevista ao podcast Podcast Inteligência Ltda, no último dia 28 de junho.

Em 1999, John F. Kennedy Jr. morreu em um acidente de avião, aos 38 anos.

