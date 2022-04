RuPaul nega rivalidade com Pabllo Vittar após bloquear fãs brasileiros no Twitter

RuPaul finalmente quebrou o silêncio sobre a drag queeen brasileira Pabllo Vittar. Depois de ter bloqueado uma série de fãs brasileiros que pediram que ela desse parabéns à Pabllo pelo show no Coachella, a Mama Ru usou o Twitter para dar fim à suposta ideia da rivalidade entre as duas.

"Eu amo e apoio Pabllo Vittar + vergonha de vocês trolls maliciosos tentando criar uma rivalidade", escreveu RuPaul, em um post com uma foto de Pabllo Vittar.

Pabllo Vittar repostou o tweet de RuPaul agradecendo. Ela já havia falado outras vezes que o programa da norte-americada foi sua inspiração para começar a fazer drag. "Eu te amo, mãe", escreveu Pabllo.

Na terça-feira (19), Michelle Visage, amiga de RuPaul e jurada fixa de "RuPaul's Drag Race", também deu parabéns à Pabllo Vittar por conta do show no Coachella. Esta não foi a primeiura vez que a jurada falou da brasileira.

Michelle Visage deu parabéns à Pabllo Vittar (Reprodução/Instagram)

Aquaria, drag queen vencedora de uma das temporadas de "RuPaul's Drag Race", havia compartilhado uma foto ao lado de Pabllo no Coachella, e comentou a postagem de RuPaul com uma piada. "O impacto meu e da Michelle", escreveu.

Entenda

No último final de semana, durante o show de Pabllo Vittar no festival Coachella, nos Estados Unidos, fãs brasileiros se uniram no Twitter para pedir à RuPaul que desse parabéns à brasileira. Ela se tornou a primeira drag queen a cantar no palco do festival, e sempre falou sobre a devoção à norte-amerciana.

O resultado da "campanha" foi que RuPaul bloqueou uma série de fãs que fizeram o pedido no Twitter, endossando a teoria de que havia uma rivalidade entre as duas drag queens.