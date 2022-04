Pabllo Vittar x RuPaul: Entenda a suposta rivalidade que fez a americana bloquear fãs brasileiros

No último final de semana, Pabllo Vittar se tornou a primeira drag queen a cantar no festival Coachella, um dos maiores do mundo. Mas isso não parece ter agradado RuPaul, artista considerada uma espécie de rainha das drags por conta de seu tempo de atuação na indústria do entretenimento, e também pela criação do reality show "RuPaul's Drag Race".

VEJA MAIS

No último sábado (17), por conta do show no Coachella, muitos fãs começaram a pedir no Twitter que RuPaul desse parabéns à Pabllo Vittar pela conquista. RuPaul, no entanto, respondeu dando "block" nos fãs que fizeram os pedidos, sem fazer declarações.

“Hoje Pabllo Vittar será a primeira drag queen da história a se apresentar no Coachella. Pabllo é uma grande fã sua e tem você como sua maior inspiração drag. Ela ficaria muito feliz em ter seu reconhecimento, isso seria muito importante para a comunidade queer e drag”, diz a mensagem que muitos usuários mandaram a RuPaul.

Em seguida, muitos usuários mostraram a tela de "block" da drag queen norte-americana.

De onde vem a suposta rivalidade

Com o seu reality show, RuPaul trouxe de volta as drag queens para o mainstream do entretenimento, e muitas participantes que saíram do programa se tornaram fenômenos em diversos segmentos, seja na moda, música, comédia, teatro, e por aí vai. Mas o sucesso de Pabllo Vittar parece incomodar RuPaul, mesmo que ela nunca tenha feito uma declaração pública sobre a brasileira.

Já faz um tempo que Vittar ultrapassou RuPaul com alguns números, e há quem diga que a brasileira começou a incomodar a norte-americana depois que passou a fazer sucesso internacional. Pabllo Vittar também é a drag queen mais seguida nas redes sociais, atualmente com 12,5 milhões de seguidores só no Instagram, contra 4,3 de RuPaul. Gloria Groove, outra brasileira, também ultrapassou este número recentemente, chegando a 4,4 milhões.

Pabllo Vittar tem mais que o dobro de seguidores de RuPaul (Reprodução)

A "rivalidade" também se estende para a música, já que Pabllo também é mais ouvida no streaming, além de ter sido a primeira drag indicada ao Grammy Latino.

Admiração aparentemente é não mutua

Pabllo Vittar nunca escondeu a admiração por RuPaul, e já disse que começou a fazer drag por conta do reality show norte-americano. Em 2017, a Folha de S. Paulo publicou uma matéria afirmando que Pabllo Vittar havia sido convidada para participar de uma temporada do “RuPaul’s Drag Race”.

A brasileira, no entanto, nunca pisou no reality. Mas seu nome também foi cotado para a apresentação de uma suposta versão brasileira do programa, que nunca foi realizada.

Em 2019, em entrevista à revista americana Gay Times, Pabllo Vittar disse que realmente queria participar do programa. “Por favor Ru, me chame! Eu sou uma super-fã. ‘Drag Race’ foi a razão de eu começar a fazer drag. Então, eu devo isso a você, Ru. Eu vou dizer isso de novo: Me chame, Ru!”, declarou.

Unfollow em RuPaul

Pabllo Vittar parece ter desistido de ter a atenção de RuPaul em 2020, quando deu unfollow na drag norte-americana. RuPaul nunca havia seguido Pabllo. À época, a brasileira não revelou o motivo do unfollow, mas pediu para que os fãs não criassem rivalidade entre as duas.

VEJA MAIS

“Parem rivalizar as coisas. Isso é feio pra carai. O fato de seguir ou não não tira o respeito que eu tenho pela mother Ru! Se eu sou drag queen hoje foi por que o programa dela me mostrou que era possível. Eu amo e respeito, e espero um dia conhecê-la”, escreveu Pabllo no Twitter.

Fãs não desistem da união

Mesmo que Pabllo já tenha seguido em frente, a relação das duas ainda é assunto entre os fãs. Muitas participantes de "RuPaul's Drag Race" já declararam admiração por Pabllo e também já apareceram ao lado da brasileira, mas fãs ainda esperam pelo reconhecimento de Mama Ru.

“Que falta de respeito da parte da RuPaul, como uma drag de anos de carreira e respeito ela devia parabenizar a Pabllo pela conquista dela, e não sair dando block em todos por motivos fúteis e egocêntricos. Claramente é perceptível que idade não define maturidade”, criticou um internauta sobre a atitude de RuPaul sobre os pedidos de parabéns pelo Coachella.

“Pabllo Vittar tem apenas dois problemas hoje que não deixam ela chegar ao patamar popstar internacional. A equipe dela e a fan base… O que estão fazendo com a RuPaul não existe. Independente se ela quer ou não reconhecer a grandiosidade da Pabllo… não existe", discordou outro.