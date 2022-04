'Esta noite vamos fazer história', disse Pabllo Vittar ao estrear no Coachella

O agro em alta

As exportações do agronegócio atingiram em março US$ 14,53 bilhões, valor recorde para o mês e 29,4% superior a março de 2021.

Sociedade paraense

A Secretaria Estadual de Justiça completa 120 anos e celebra os avanços na defesa dos direitos humanos por meio de projetos sociais.

(J.Bosco)

"Esta noite vamos fazer história”

PABLLO VITTAR, ao celebrar sua estreia nos palcos do Coachella. A artista maranhense, que já morou no Pará, foi a primeira drag queen a se apresentar no festival, um dos maiores dos Estados Unidos e principal evento de música pop no mundo. Em sua apresentação, Pabllo Vittar foi às lágrimas e esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais durante a madrugada de ontem.

LÍDER

DENÚNCIA



A operação conjunta de vários órgãos federais que apreendeu, no último sábado, uma balsa de garimpeiros que invadiu o território indígena Xipaya, no Pará, já tinha tido uma denúncia registrada em vídeo pela cacique Juma Xipaya. No vídeo, ela relatou que uma balsa de garimpo ilegal estaria descendo o rio Iriri, em direção à reserva. O vídeo foi divulgado nas redes sociais e chegou à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No vídeo, que começou a circular na quinta-feira, 14, Juma disse que “guerreiros das outras aldeias estão descendo com o objetivo de tentar um diálogo, para que eles (os invasores) saiam do território, mas nós estamos com medo”, relatou a líder na gravação.



AGENTES



Mesmo tendo como certa a denúncia da cacique, a PF precisou fazer várias varreduras de lancha nos rios e igarapés da região até encontrar a embarcação, que estava atracada sob a copa das árvores. Junto com os cinco adultos que estavam na balsa, foram encontrados dois adolescentes, que foram apreendidos e estão sob cuidados da Justiça. Os adultos prestaram esclarecimentos na delegacia da PF em Itaituba, no sudeste do Pará. Parte do efetivo de agentes deslocado até a aldeia Karimã ainda está na região para reforçar a segurança da tribo, onde ainda circulam rumores de que mais garimpeiros estariam armados nas proximidades.

CRISE

CHOCOLATES



Nas redes sociais, por todo o Brasil, parece não ter surtido nenhum efeito a informação divulgada pela empresa Ferrero do Brasil de que não é distribuído no País o chocolate “Surprise”, da sua marca Kinder, no qual foi identificada a presença da bactéria Salmonella typhimurium em chocolates da empresa fabricados na Bélgica e distribuídos para diferentes países.



PREVENÇÃO



A empresa confirmou que recebeu a notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o alerta divulgado pela Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan). No comunicado, porém, a própria Anvisa diz que o Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído, porém, a agência brasileira ressaltou que está monitorando as informações dadas pela empresa, de que a contaminação ocorreu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que lá as operações foram suspensas.

PAZ

PÁSCOA



O cardeal dom Orani Tempesta, arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro e que já chefiou a Arquidiocese de Belém, pregou a paz mundial, ontem, na celebração da missa de Páscoa. “A guerra está dentro do coração do homem. Páscoa é certeza de que não há noite que sempre dure, mas que sempre chega a manhã da luz e da ressurreição”, disse o cardeal.

MANGUES

ESTUDO



Está planejado para, assim que o período de chuvas estiver mais ameno na região do Marajó, o alinhamento de um estudo que a Universidade Federal do Pará (UFPA) pretende realizar no campus de Soure, em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa). A ideia da instituição é realizar um estudo profundo dos mangues regionais, colhendo amostras para avaliar as diferenças entre as espécies de caranguejos criadas no Marajó, a reprodução e o tempo de defeso, em comparação com a região do salgado, além de identificar ações de preservação e defesa do meio ambiente para prolongar a vida dos mangues do Marajó.

VACINA

EMPRESAS



Uma pesquisa feita pela Willis Towers Watson, empresa multinacional dos Estados Unidos da América (EUA), indica que 33% das organizações que exigem vacina contra a covid-19 devem voltar atrás na decisão. O levantamento foi publicado pela agência de notícias Bloomberg e mostra também que haverá reflexos disso em várias empresas no mundo. É que entre os 600 empregadores pesquisados, que representam cerca de 10 milhões de trabalhadores, somente 38% ainda exigem que novos contratados estejam vacinados contra a covid-19. Desses, porém, 5% esperam rescindir a política ainda em 2022 e acreditam que, por si só, a queda da doença em quase todo o mundo já é uma comprovação dos resultados da vacina.

Em Poucas Linhas

► O Comando Militar do Norte (CMN), com sede em Belém, avança nos preparativos de implantação da “Rádio Verde Oliva”, que atua na divulgação das ações do Exército Brasileiro. Com a implantação em Belém, o Exército vai somar cinco emissoras de rádio no País. Outra rádio militar que também está se preparando para transmitir a partir de Belém é a da Força Aérea Brasileira (FAB). As emissoras já estão nas principais capitais do País, com o objetivo de aproximar sociedade e Forças Armadas. Belém já vem operando também a “Rádio Marinha”, com amplo repertório de Música Popular Brasileira.

► Entre os diversos serviços levados para Outeiro na comemoração dos 129 anos de história da ilha, uma vitória importante para os moradores é a determinação, pelo governo estadual, de asfaltamento de cinco quilômetros de ruas no distrito.

► A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) realiza, hoje, o primeiro seminário de “Políticas Públicas do TerPaz”. O evento vai apresentar os serviços públicos continuados e rotativos das secretarias e fundações que participam do programa estadual Territórios pela Paz (TerPaz). O evento será realizado no teatro da Usina da Paz Cabanagem, a partir das 8h30, com a presença de várias secretarias de Estado.



► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou o edital do Processo Seletivo de Mobilidade Externa 2022 (Mobex/ 2022), destinado às vagas residuais nos cursos de graduação da Ufopa, o chamado “Vestibulinho’’. Pode candidatar-se o aluno vinculado a um curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) que tenha cumprido no mínimo seis meses do seu curso na instituição de origem. A inscrição é gratuita e deve ser realizada, exclusivamente, via internet, do dia 26 de abril até 23h59 do dia 8 de maio deste ano.