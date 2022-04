Pabllo Vittar ganha imprensa internacional após apresentação no Coachella

Depois de Anitta, foi a vez de Pabllo Vittar ser exaltada pela imprensa por sua apresentação no Coachella e ganhar as manchetes. As publicação Billboard e El Espectador foram só elogios a cantora, destacando o fato da brasileira ser a primeira drag queen a se apresentar no festival.

O festival ocorre na Califórnia.

“Pabllo Vittar se encharcou com todo o amor que seus fãs tinham para oferecer. Afinal, ela estava fazendo história esta noite. ‘Meu nome é Pabllo e sou drag queen do Brasil – a primeira drag queen a se apresentar no Coachella'”, escreveu a Billboard.

O público aplaudiu e gritou sem parar, alcançando o frenesi cada vez que Vittar mexia o quadril”, escreveu o El Espectador. Na publicação o destaque foi que Pabllo cantou em português, inglês e espanhol.

“A estrela pop brasileira apresentou um poderoso set para uma multidão lotada”, escreveu a revista The Fader, de Nova York.

A apresentação de Pabllo no Coachella foi no último sábado, 16. A cantora se emocionou bastante após a sua apresentação no festival e caiu no choro.