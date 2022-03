'Felicidade muito grande', diz drag paraense Luka Cortez sobre o reality 'Queen Stars Brasil'

O “Queen Stars Brasil”, novo reality show de competição de drag queens brasileira, terá uma representante paraense na disputa. Luka Cortez, de Belém, é uma das 20 competidoras da atração que estreia no dia 24 de março na HBO Max, e tem como apresentadoras Pabllo Vittar e Luísa Sonza.

O nome de todo o casting foi anunciado na noite de segunda-feira (14), pegando muitos fãs de surpresa. Luka Cortez falou com exclusividade a O Liberal sobre a expectativa para a exibição do programa, as relações construídas nas gravações e o que o público pode esperar do reality.

VEJA MAIS

Luka Cortez, drag queen do publicitário Lucas Paixão, conta que todo o processo do reality show começou a cerca de um ano, com uma grande seleção, entrevistas e testes. “Foi um processo muito grande, muito criterioso. Ele começou a mais ou menos a um ano, e até rolar essa seleção foram milhões de entrevistas, perguntas e etapas de seleção, e acabei sendo selecionada, então foi uma felicidade muito grande”, diz.

Assista na íntegra:

A drag queen de Belém carrega ainda a responsabilidade de representar, em um casting de 20 participantes, toda a região Norte brasileira. “Eu espero que essa responsabilidade, que é muito grande, seja recompensada, que a galera do Brasil, do mundo inteiro curtam assistir, curtam me conhecer e conhecer outros artistas do Norte, e da Amazônia também”, destaca Luka.

A drag Luka Cortez existe a cerca de seis anos, é uma das Themônias de Belém, grupo de drags do coletivo Noite Suja. O artista mora atualmente em São Paulo, onde se apresenta na noite da capital apresentando uma série de referências nortistas, identidade que também levou para o reality, como destaca.

Em entrevista, Luka falou ainda da relação com Pabllo Vittar e Luísa Sonza durante as gravações. Outra curiosidade é que Luka saiu do reality namorando outra participante, a drag queen baiana Aimée Lumière. Confira todo o papo em OLiberal.com (via QR Code).

Reality vai formar trio de drags cantoras

O “Queen Stars Brasil”, produção nacional Max Original apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, estreia em 24 de março na HBO Max. A dupla comandará uma competição afiada onde 20 drag queens soltam a voz em busca do pódio pop. Com oito episódios, o reality inédito será lançado na plataforma de streaming em março e toda segunda-feira, às 20h, a partir de 4 de abril na TNT.

Com Pabllo e Luísa no comando e convidados especiais, “Queen Stars Brasil” promoverá desafios entre as competidoras para testar suas habilidades em dança, canto, e performance. Três jurados e quatro mentores participarão do processo.

Os jurados são Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel, já os mentores são Bruno Barbosa (dança), Blacy Gulfier (voz), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico). Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas - virando purpurina - após apresentações coletivas e individuais. Na grande final, três participantes serão coroadas como as rainhas do pop.