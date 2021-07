Capital paraense ganha espaço totalmente dedicado à comédia

Belém vai ganhar neste sábado (17), um espaço dedicado ao gênero da comédia. O centro cultural será um local de apresentações voltadas para a arte de fazer rir, assim como para cursos e oficinas de teatro de improviso, roteiro, palhaçaria, iniciação ao stand up, entre outros.

A Taba d’Comédia abre a partir das 16h, com as performances das Drags, do coletivo Noite Suja, movimento artístico LGBTQIA+ e Drag de múltiplas expressões culturais.

A gestora do projeto, Natália Cruz, explica que o espaço é resultado de um projeto sócio educacional criado em 2020 voltado ao mercado humorístico. “Construímos um local onde podemos profissionalizar novos comediantes, além de aprimorar as habilidades dos que já estão na ativa, organizando um espaço para que ocorra suas divulgações e apresentações na cidade de Belém”, destaca.

Adriano Furtado, como Xirley Tão, é um dos integrantes do coletivo 'Noite Suja' (Divulgação)

A estreia vai estar sob o comando das drags Xirley Tão, La Falleg Condessa e Tristan Soledade. A atração será dividida entre performances, show de comédia, interação com os presentes e muita música. “Não é um musical, vai ser uma performance interativa com o público, com discotecagem, Lip Sync (termo técnico para combinar movimentos de lábios com vocais cantados) e bate-papo”, antecipa.

A inauguração do espaço dedicado à comédia, garante Natália, é uma das principais ações para ampliar o cenário do humor na capital, mas não será a única. “Vamos utilizar formações livres voltadas para o universo humorístico e esse é só o primeiro passo. Nossa meta é conseguirmos realizar essas oficinas em zonas de vulnerabilidade social da cidade, possibilitando um maior acesso à arte e a cultura”, diz.

As apresentações na Casa de Comédia estão programadas para ocorrer inicialmente toda semana. “Mas vamos aumentando no decorrer do tempo e das normatizações da crise sanitária”, afirma. A gestora garante que todos os cuidados com relação à pandemia estão sendo tomados no espaço. “Nossa capacidade está reduzida, teremos álcool em todas as mesas e uso obrigatório de máscara”, completa.

Agende-se:

Inauguração da Taba d’Comédia

Data: 17 de julho, a partir das 16h

Endereço: Dr. Malcher, 293, entre Joaquim Távora e Pedro Albuquerque, Cidade Velha. Mais informações sobre ingresso: @tabadcomedia; Twitter: @tabadcomedia;

https://instagram.com/tabadcomedia