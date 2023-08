Drag Race Brasil: Veja quem são os jurados, participantes e onde assistir o reality show

O tão esperado reality show ‘Drag Race Brasil’ estreia nesta quarta-feira (30), às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Paramount+ e MTV. Em uma versão do spin-off do programa americano ‘RuPaul’s Drag Race’, o novo reality reúne artistas de todo o país na competição pelo título de Drag Superstar e um prêmio em dinheiro.

Exibido originalmente em 2009, o ‘RuPaul’s Drag Race’ é referência internacional e vencedor de vários prêmios, incluindo 26 estatuetas do Emmy.

Os episódios irão ao ar toda quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), apresentando desafios e testes de habilidade para cada participante, incluindo a eliminação conforme decidido pelos jurados.

Quem apresenta o ‘Drag Race Brasil’?

O reality show será apresentado semanalmente por Grag Queen, brasileira vencedora da primeira edição do reality show internacional ‘Queen Of The Universe’, da mesma produção de RuPaul’s Drag Race.

Quem são as participantes do ‘Drag Race Brasil’?

A primeira temporada do programa conta com 12 participantes, que irão fazer desafios e testes de habilidade pelos títulos premiados ao longo dos episódios.

Aquarela (Belo Horizonte - MG)

(Belo Horizonte - MG) Betina Polaroid (Rio de Janeiro - RJ)

(Rio de Janeiro - RJ) Dallas de Vil (Campinas - SP)

(Campinas - SP) Diva More (Jaquirana Serra Gaúcha - RS)

(Jaquirana Serra Gaúcha - RS) Hellena Malditta (São Gonçalo - RJ)

(São Gonçalo - RJ) Melusine Sparkle (São José do Rio Preto - SP)

(São José do Rio Preto - SP) Miranda Lebrão (Rio de Janeiro - RJ)

(Rio de Janeiro - RJ) Naza (Monte Santo de Minas - MG)

(Monte Santo de Minas - MG) Organzza (Brasília - DF)

(Brasília - DF) Rubi Ocean (Brasília - DF)

(Brasília - DF) Shannon Skarllet (Rio de Janeiro - RJ)

(Rio de Janeiro - RJ) Tristan Soledade (Belém - Pará)

Saiba quem são os jurados do ‘Drag Race Brasil’

Na bancada de jurados estão, em caráter fixo: o estilista Dudu Bertholini, a roteirista e humorista Bruna Braga e a apresentadora Grag Queen. Além deles, o programa conta com oito jurados convidados, sendo eles:

Gretchen

Flávio Verne

Hugo Gloss

Raphael Dumaresq

Esse Menino

Kéfera Buchmann

Bruna Linzmeyer

Bruno Alcântara

Confira o trailer do reality show ‘Drag Race Brasil’

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)