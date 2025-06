Conheça cinco doromas de suspense e terror para entrar no clima da sexta-feira 13

A sexta-feira 13 é marcada pelo suspense e terror. Algumas pessoas aproveitam para curtir o dia no conforto das suas casas, mas sem deixar de entrar no clima. Uma lista de doramas de suspense e terror para celebrar o dia foi separada especialmente para quem quer assistir cenas de roer as unhas e repleta de tensão nas telinhas.

Dentre as indicações está o J-drama "Alice in Borderland". O elenco é estrelado por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami. O enredo da história é sobre uma realidade alternativa em que as pessoas precisam sobreviver a desafios mortais para conquistarem tempo de vida.

A série japonesa conquistou o público e a terceira temporada será adicionada ao catálogo da Netflix no final deste ano.

O dorama é dirigido por Sato Shinsuke. O roteiro é assinado por Kuramitsu Yasuko.

Confira cinco doramas de suspense e terror nesta sexta-feira 13

1. Dorama "Alice in Borderland"

Sinopse: Um jovem desempregado e viciado em jogos eletrônicos se vê numa realidade paralela em que deverá competir pela sobrevivência. Ao lado de dois amigos, algumas decisões deverão ser tomadas, mas elas podem custar a vida.

Elenco: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami

Gênero: Suspense

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Sweet Home"

Sinopse: Um estudante do ensino médio não teve vida fácil até aqui e situação só tende a piorar. Na tentativa de reconstruir a vida, ele se muda para um pequeno apartamento, enquanto estranhos incidentes começam a acontecer por todo o país. Ele fica isolado junto com os outros moradores do prédio para tentar sobreviver. Só que, aos poucos, todo mundo acaba se transformando numa criatura maligna.

Elenco: Song Kang, Lee Jin-uk e Lee Si-young

Gênero: Terror

Número de episódios: 26

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Happiness"

Sinopse: Uma policial está na expectativa de morar sozinha depois de muito tempo. Ela acaba descobrindo que um antigo amigo policial também vai morar lá, o que a faz ficar tranquila com a nova vida. Eles não contavam que o prédio seria tomado por uma doença, então ficariam isolados para não colocarem o resto da cidade em risco. Esse é o início da busca por sobrevivência.

Elenco: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin

Gênero: Suspense

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix e Viki

4. Dorama "Goedam"

O dorama "Goedam" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Baseada em lendas urbanas da Coreia do Sul, essa antologia de curtas explora histórias de terror antigas e atuais. Com personagens típicos do país, mas que prometem dar medo em qualquer pessoa. O próprio título significa "histórias de fantasmas urbanas" em coreano.

Elenco: SEOLA, Lee Hyun-joo e Song Chae-yun

Gênero: Terror

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Buraco Negro"

Sinopse: Uma fumaça escura misteriosa toma conta de parte da cidade e dela surgem alguns seres malignos. Uma detetive tenta desvendar este mistério, enquanto procura pistas pela morte do seu marido. No caminho, ela vai encontrar um ex-policial que está disposto a continuar fazendo justiça, ainda que para isso tenha que colocar a própria vida em risco.

Elenco: Kim Ok-vin e Lee Jun-hyuk

Gênero: Suspense e Ficção Científica

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)