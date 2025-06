Conheça cinco doramas de romance para suspirar no Dia dos Namorados

Dorama e amor é uma relação que tem tudo a ver e, sem dúvida, eles nasceram um para o outro. Para celebrar o Dia dos Namorados, que é comemorado nesta quinta-feira (12), nada melhor do que chamar o crush para acompanhar um bom romance de arrancar suspiros com os protagonistas. E os solteiros? Também estão convidados para ficarem com o coração "quentinho". Afinal, uma história de amor faz bem para todo mundo.

Dentre as indicações está o C-drama "Amor da Árvore Divina", estrelado por Deng Wei, Xiang han Zhi, Ocean e Ray. O enredo da história é sobre um amor que perdurou épocas, mesmo com tanto obstáculos e tudo para dar errado.

VEJA MAIS

O dorama é considerado um dos melhores do gênero de 2025. A direção é por conta de Yin Tao, diretor de "O Sangue da Juventude". O roteiro foi escrito por Liu Fang, que também escreveu o C-drama "The Lotus Casebook".

Confira cinco doramas para curtir o Dia dos Namorados:

1. Dorama "Hometonw Cha Cha Cha"

Sinopse: Uma dentista está farta do trabalho e decide buscar qualidade de vida numa cidade litorânea onde passou férias quando era criança. Num ritmo pacato, ela vai ter que se adaptar ao local. Aos poucos, ela começa a aprender como o mundo pode ser diferente com um faz-tudo e faz novas descobertas.

Elenco: Shin Min-a, Kim Seon-ho e Lee Sang-yi

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Vinte e Cinco, Vinte e Um"

Sinopse: Uma esgrimista adolescente vê o seu sonho mais distante depois que o seu clube precisa ser fechado por conta de uma crise financeira. Enquanto tenta se recuperar das frustrações, ela acaba conhecendo um jovem que também está buscando se recuperar. Apesar de terem se conhecido no presente, eles já faziam parte da vida um do outro desde o passado.

Elenco: Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk e Kim Ji-yeon

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Na Direção do Amor"

Sinopse: Um ex-atleta é mais conhecido por ser filho de um famoso atleta olímpico do que pelas suas próprias conquistas. Ele decide mudar de carreira e se torna agente esportivo. Enquanto tenta se reinventar, ele encontrar uma jovem que está em busca do sonho de ser tradutora. Juntos, eles vão descobrir a força do amor.

Elenco: Yim Si-wan, Shin Sae-kyeong e Choi Soo-young

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Romance Is a Bonus Book"

Sinopse: Dois amigos de infância se reencontram em momentos diferentes da vida. Ela acabou de perder o emprego e é divorciada. Ele é um escritor talentoso e bem-sucedido que trabalha como chefe de uma editora. Enquanto estão se reaproximando, o amor será um caminho inevitável.

Elenco: Lee Jong-suk, Lee Na-young e Jung Eugene

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Amor da Árvore Divina"

Sinopse: A líder de um grupo tenta selar uma força sobrenatural no corpo do seu discípulo para proteger a sociedade. Por conta disso, ela acaba sendo perseguida por todos, que não viram a ação com bons olhos. Por outro lado, o seu discípulo enxergou a verdade antes de morrer. Certo dia, ele tem a possibilidade de fazer com que ela volte à vida. Ele não só faz ela renascer, como jura protegê-la por toda a vida.

Elenco: Deng Wei, Xiang han Zhi, Ocean e Ray

Número de episódios: 40

Onde assistir: iQIYI

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)