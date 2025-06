Sexta-feira 13: confira 10 filmes de terror para assistir e perder o sono

Se você é fã de filmes de terror, a sexta-feira 13 é a data perfeita para entrar no clima sombrio e maratonar produções assustadoras. Coincidentemente, neste ano, a primeira sexta-feira 13 acontece logo após o Dia dos Namorados — combinação ideal para trocar o romance por sustos, gritos e emoções fortes.

Para te ajudar na escolha, reunimos uma seleção com os melhores filmes de terror para assistir na sexta-feira 13, incluindo clássicos, lançamentos e títulos com muito suspense, comédia e sangue. Tem para todos os gostos!

Casamento Sangrento (2019)

Uma ótima indicação para assistir nesta sexta-feira 13 porque combina terror, comédia e suspense de forma criativa e envolvente. A trama, que se concentra em uma jovem que é forçada a participar de um jogo de vida ou morte com a excêntrica família do marido, é perfeita para quem busca um filme de terror que não é apenas assustador, mas também divertido e inteligente. O filme está disponível no Disney+.

Terrifier (2016)

Com muito sangue, sustos e uma dose de humor macabro, Terrifier é uma ótima pedida de filme de terror para esta sexta-feira 13. O longa acompanha Art, um palhaço assassino que mata por diversão, entregando cenas gráficas e exageradas que agradam aos fãs de terror slasher. Enquanto o primeiro filme apresenta uma trama mais contida, as sequências Terrifier 2 e Terrifier 3 elevam a tensão e o entretenimento ao focarem na luta da jovem Sienna Shaw (Lauren LaVera) para sobreviver ao psicopata, garantindo momentos ainda mais intensos e divertidos, perfeitos para quem busca uma experiência aterrorizante nesta data simbólica.Todos os filmes da franquia estão disponíveis no Prime Video.

O Macaco (2025)

Uma excelente opção, não só por ser uma adaptação de um conto de terror, mas também por combinar suspense, humor e mortes criativas. O filme explora a temática do medo e da superstição, tornando-o uma experiência envolvente para o público que busca entretenimento e emoção nesta data. O filme está disponível para aluguel no Prime Video.

Rua do Medo (2021)

A trilogia Rua do Medo é uma ótima indicação de filme de terror para assistir nesta sexta-feira 13. Com uma combinação de terror slasher e elementos sobrenaturais, a saga se destaca por entregar suspense, mortes brutais e uma trama envolvente que atravessa três épocas — 1994, 1978 e 1666. Inspirada nos livros de R.L. Stine, a história acompanha um grupo de adolescentes que tenta desvendar uma maldição sombria que assombra a cidade de Shadyside há séculos. Com cenas sangrentas, trilha sonora nostálgica e uma narrativa ágil, Rua do Medo é perfeita para quem busca um terror com ritmo intenso, sustos na medida certa e aquele clima arrepiante que combina perfeitamente com a sexta-feira 13. Todos os filmes da franquia estão disponíveis na Netflix.

Sexta-Feira 13 (1980)

Um dos maiores clássicos do cinema de horror não poderia ficar de fora, ainda mais o que dá nome a data em questão. "Sexta-Feira 13" marca a estreia do assassino Jason, e mostra o início de sua carnificina no acampamento Crystal Lake. Ao todo, a franquia entregou 12 filmes e, em breve, ganhará sua primeira série. O filme está disponível na HBO Max.

O Bebê de Rosemary (1968)

O filme é um clássico do terror psicológico, conhecido por sua atmosfera tensa e desconfiança crescente da protagonista, Rosemary. A trama gira em torno da ideia de que o bebê que ela espera pode ser o Anticristo, e a desconstrução da sua realidade à medida que ela tenta descobrir a verdade faz com que o filme seja uma experiência perturbadora e memorável. O filme está disponível no Paramount+.

Longlegs - Vínculo Mortal (2024)

Uma ótima opção, especialmente para quem curte filmes de terror psicológico com suspense e atmosfera tensa. A trama do filme, que acompanha uma agente do FBI investigando um serial killer, se beneficia da atmosfera carregada e de uma atuação marcante de Nicolas Cage. Além disso, o filme evita sustos fáceis e constrói a tensão de forma gradual, o que o torna ainda mais assustador. O filme está disponível no Prime Video.

O Chamado (2002)

A história se desenvolve em torno de uma lenda que envolve um vídeo que mata quem o assiste em sete dias, criando uma atmosfera de suspense e medo que se encaixa perfeitamente na superstição ligada ao dia. O filme está disponível gratuitamente no MercadoPlay.

Sorria (2022)

É um filme de terror que combina suspense psicológico com sustos e uma atmosfera perturbadora. O filme conta a história de uma psiquiatra que, após presenciar o suicídio brutal de um paciente, começa a ser perseguida por uma entidade maligna, o que a leva a enfrentar seus traumas e um passado conturbado. O filme está disponível no Paramount+.

Hereditário (2018)

Um dos filmes mais assustadores dos últimos anos — indicado apenas para os fortes. Após a morte da avó, uma família começa a desvendar mistérios obscuros ligados à matriarca. Annie (Toni Collette) passa a presenciar fenômenos inexplicáveis, que vão afetar profundamente seus filhos. Uma experiência profundamente perturbadora e intensa. O filme está disponível na Max.

Pronto para uma maratona de arrepiar?

Agora é só escolher seus favoritos, chamar os amigos, preparar a pipoca e curtir a sexta-feira 13 com muito terror, suspense e adrenalina!

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)