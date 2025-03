Conheça a novela turca 'Farah: A Garota da Limpeza'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Farah: A Garota da Limpeza", que também é conhecida pelo nome original "Adım Farah", conta a história de uma mulher que queria fugir do Irã para a França porque estava grávida, mas teve que buscar abrigo em Istambul, na Turquia.

Farah é iraniana de 28 anos e passou a viver como fugitiva junto com o filho, que tem uma doença grave. Ela fará de tudo para que a criança tenha uma vida boa na medida do possível.

O seriado turco é dirigido por Recai Karagöz e Adem Demir, enquanto o elenco é formado por Demet Özdemir e Engin Akyürek. O roteiro da dizi é assinado por Cenk Bogatur, Deniz Dargi, Cem Görgeç, Toprak Karaoglu, Seda Çalisir e Serdar Soydan.

Confira os detalhes da novela turca "Farah: A Garota da Limpeza":

Trailer da novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"

Sinopse da novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"

Farah Ersadi (Demet Özdemir) é uma iraniana que saiu fugida do seu país e tinha como destino a França. Mas depois de algum tempo, ela descobriu que estava grávida e teve que ficar em Istambul, na Turquia. Com medo de ser achada e mandada de volta, ela tenta se esconder, ela trabalha como faxineira.

Depois que o tempo passa, a criança nasce e ele se torna tudo de mais precioso que ela tem na vida. As coisas complicam ainda mais quando ela descobre que o filho, Kerimşah (Rastin Paknahad), tem uma doença rara, em que o sistema imunológico dele é bastante debilitado, o que faz com que ele fique doente com frequência.

Enquanto tentar juntar dinheiro para o tratamento de Kerimşah para que ele tenha uma vida saudável e eles possam ir para a França, os planos mudam mais uma vez depois que Farah é testemunha de um assassinato cometido pela máfia local, então Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) tenta resolver a situação.

Quantos episódios tem a novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"?

A dizi conta com 29 episódios, divididos em duas temporadas.

Qual o elenco da novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"?

O elenco principal é formado por Demet Özdemir, Rastin Paknahad e Engin Akyürek.

A atriz Demet Özdemir interpreta "Farah Ersadi", na novela turca "Farah: A Garota da Limpeza" (Reprodução / Instagram @demetozdemir)

O ator Engin Akyürek interpreta "Tahir Lekesiz" na novela turca "Farah: A Garota da Limpeza" (Reprodução / Instagram @enginakyurek)

O ator Rastin Paknahad, que interpreta "Kerimşah", ao lado da atriz Demet Özdemir, mãe do garotinho na novela turca "Farah: A Garota da Limpeza" (Reprodução / Instagram @rastin_paknahad)

Qual o gênero da novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"?

O seriado turco é classificado como Drama.

Onde assistir à novela turca "Farah: A Garota da Limpeza"?

A dizi não está disponível nas plataformas de streaming brasileiras.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)