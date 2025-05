Laura Cardoso relembra cenas de possessão em A Viagem, novela no ar no Vale a Pena Ver de Novo

A trama de "A Viagem", atualmente em sua terceira reprise na Globo desde a última segunda-feira (12), marcou época por retratar com seriedade e emoção os temas ligados ao espiritismo. O enredo de Ivani Ribeiro explorou a vida após a morte, a reencarnação e o impacto dos sentimentos não resolvidos.

Entre os momentos mais intensos da novela estão as cenas de possessão espiritual vividas pela personagem Guiomar, interpretada por Laura Cardoso. A atriz lembra que os ensaios eram exaustivos e exigiam grande entrega emocional para transmitir a obsessão causada pelo espírito de Alexandre (Guilherme Fontes). O realismo foi tão forte que, fora das telas, algumas crianças tinham medo da atriz. As cenas impactaram o público e ajudaram a reforçar o clima sombrio e dramático da história.

Afastada das telas

A atriz precisou se afastar das gravações em 1994 por motivo de saúde. Laura foi submetida a uma cirurgia, e sua ausência temporária foi resolvida com uma adaptação no roteiro: Guiomar passou um tempo morando em um sítio — que mais tarde se transformaria em um novo cenário da história.

Em entrevista ao site TV História, a autora Solange Castro Neves revelou que Laura ficou preocupada com o destino da personagem. “A grande preocupação da Laura era o desfecho da sua personagem. Ela não queria, de maneira nenhuma, morrer na trama e eu prometi a ela que não iria acontecer”, contou. A atriz chegou até a gravar cenas em um hospital. “Depois, quando em recuperação, sua volta aos estúdios da Globo foi motivo de grande comemoração. Essa cena eu escrevi com muito carinho e gratidão”, completou Solange.

Possessão e espírito obsessor

Na novela, Guiomar se tornava uma das vítimas da influência do espírito vingativo de Alexandre (Guilherme Fontes), passando a humilhar o genro Raul (Miguel Falabella), com quem antes tinha uma boa relação. A tensão aumentava ainda mais com a ausência de filhos no casal, tornando a convivência cada vez mais difícil.

Além de Guiomar, outras vítimas do espírito eram Tato (Felipe Martins), irmão mais novo, e Téo (Maurício Mattar), marido de Dináh (Christiane Torloni), ambos usados por Alexandre para atingir quem considerava responsável por sua condenação.

O único que buscava interromper o ciclo de vingança era o médium Dr. Alberto (Cláudio Cavalcanti), que recebia cartas de telespectadores emocionados com suas palavras. A Viagem marcou a teledramaturgia brasileira com uma combinação de emoção, espiritualidade e atuações memoráveis — e Laura Cardoso foi peça central nesse sucesso.