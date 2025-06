Conheça cinco doramas com romances entre CEOs para começar a semana

Os doramas costumam explorar histórias entre CEOs e funcionários, principalmente quando o assunto é romance. Com enredos de amores até então impossíveis, alguns já são bem famosos entre os fãs.

Dentre as indicações, está o dorama "Sorriso Real". Estrelado por Lee Jun-ho, Lim Yoon-a e Go Won-hee, a trama é sobre um herdeiro de uma rede de hotéis que está numa disputa pela herança da família e uma funcionária que acabou de conseguir um emprego no local. Enquanto ele não gosta de sorrisos falsos, ela possui um brilhante. Assim, os dois vão ter que aprender a lidar diariamente um com o outro para que o negócio não desande.

VEJA MAIS

A direção do K-drama é por conta de Im Hyun Wook, que também dirigiu "Life", e Choi Sun Min, diretor de "Miss Night and Day". O roteiro é assinado por Choi Rom.

O dorama fez sucesso mundialmente. Por conta disso, a novela turca "Quarto Duplo" ("Çift Kişilik Oda") é inspirada no enredo de "Sorriso Real".

Confira cinco doramas com romances entre CEOs

1. Dorama "Meu Querido Nemesis"

Sinopse: Eles se conhecem desde os tempos da escola. Eles se aproximaram num jogo on-line e acabaram se apaixonando no mundo virtual. Por conta disso, marcaram um encontro no mundo real, mas não saiu como o esperado. Ele era apenas um aluno estranho do ensino fundamental e não aquele jovem descolado do jogo. Depois de muitos anos, eles vão se reencontrar, já que ela é funcionária da empresa em que ele é herdeiro e passará a ser o seu novo chefe.

Elenco: Mun Ka-young e Choi Hyun-wook

Gênero: Comédia Romântica e Drama

Número de episódios: 12

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

2. Dorama "A Vida Secreta da Minha Secretária"

Sinopse: Um jovem empresário competente tem uma habilidade de lembrar de qualquer um que já tenha visto na vida. Certo dia, ele é diagnosticado com uma doença neurológica, então passa a se confundir sobre a identidade das pessoas. Por conta disso, ele acredita que a sua secretária desleixada é, na verdade, uma outra mulher, influente na indústria cinematográfica. Só que o fingimento não dura muito e uma confusão acaba colocando tudo em risco.

Elenco: Kim Young-kwang, Jin Ki-joo e Kim Jae-kyung

Gênero: Comédia Romântica e Drama

Número de episódios: 32

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Kocowa, Netflix e Viki

3. Dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse: Ela é uma CEO bem-sucedida que chegou onde está com muito esforço e tendo que enfrentar inúmeras barreiras. Por conta disso, teve que sacrificar uma parte da sua vida. Enquanto ele é um secretário que tem algumas habilidades necessárias que aprendeu por ser um pai de uma menina de seis anos que teve que criar sozinho. A relação dos dois pode acabar não ficando restrita ao trabalho.

Elenco: Han Ji-min, Lee Jun-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye

Gênero: Romance e Drama

Número de episódios: 12

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

4. Dorama "O Que Houve Com a Secretária Kim?"

Sinopse: O vice-presidente de uma empresa só se tornou o que é por conta da sua secretária. Mesmo assim, ele é uma pessoa arrogante e acha que pode fazer tudo sozinho. Por conta disso, ela acaba pedindo demissão, então as coisas começam a complicar para ele. Enquanto isso, ela se aproxima do irmão mais velho dele. O ciúme se instala e a situação pode piorar ainda mais.

Elenco: Park Seo-joon, Park Min-young e Lee Tae-hwan

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 16

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Sorriso Real"

Sinopse: O herdeiro de um hotel famoso odeia sorrisos falsos. Ele é bem-sucedido nos negócios, mas acaba tomando decisões precipitadas quando o assunto é relacionamento amoroso. Certo dia, ele encontra uma jovem com um sorriso radiante, em que ele não vai suportar ver diariamente. Por conta disso, ela vai ter que aprender a lidar com os desafios no emprego que acabou de arrumar no hotel que carrega uma memória afetiva.

Elenco: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a e Go Won-hee

Gênero: Romance

Número de episódios: 16

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)