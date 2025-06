Conheça os doramas que estão no top-10 das séries mais assistidas da Prime Video

Apesar de não ter uma diversidade de opções no catálogo, o Prime Video tem alguns doramas que estão fazendo sucesso entre os fãs. Dois deles estão no Top-10 de séries mais assistidas na plataforma de streaming da Amazon Prime. Isso se deve aos enredos emocionantes e elencos estrelados. Um deles, conta com contribuição do BTS na trilha sonora.

Um deles, é o recém-lançado K-drama "Good Boy" é estrelado por Park Bo-gum ("Se a Vida te Der Tangerinas"), Kim So-hyun ("O Conto de Nokdu"), Oh Jung-se ("Mr. Plankton"), Lee Sang-yi ("Hometown Cha-Cha-Cha"), Heo Sung-tae ("Crash") e Tae Won-seok ("Private Life"). Juntos, eles dão vida a trama que envolve recomeços, descobertas e novos desafios enquanto fazem parte de um esquadrão da polícia.

A direção do dorama é por conta de Sim Na-yeon ("The Good Bad Mother") e Lee Jeong-hwa. O roteiro é assinado por Lee Dae II ("Chefe de Gabinete").

O outro K-drama que está no Top-10 das séries da Prime Video é a série sul-coreana "A Esposa do Meu Marido", que conta com algumas músicas do grupo de k-pop BTS.

Confira os detalhes dos doramas que estão no Top-10 do Prime Video

1. Dorama "Good Boy"

Sinopse: Atletas entram para a polícia por meio de um recrutamento especial para medalhista olímpicos. Agora, o foco é outro. O dia a dia vai ser repleto de pessoas imorais e sujo. Eles deixam as medalhas penduradas em casa, enquanto saem nas ruas com os distintivos no peito. Juntos, eles formarão os "Vingadores Olímpicos", em que utilizarão suas habilidades aprendidas antes e depois de entrar na corporação.

Elenco: Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok.

Número de Episódios: 16

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Onde assistir: Prime Video

2. Dorama "A Esposa do Meu Marido"

Sinopse: Uma mulher tem que enfrentar muitos problemas, além de um câncer terminal. Por conta disso, ela tem o apoio da melhor amiga e do marido para conseguir lidar com o dia a dia. Ela só não sabia que os dois tinham um caso. Depois de um evento inesperado, ela tem a chance de recomeçar e se afastar dessas pessoas. Enquanto está no plano de vingança, ela acaba conhecendo um homem que vai ajudá-la a mudar o seu destino.

Elenco: Park Min-young, Na In-woo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon e Lee Gi-kwang

Número de Episódios: 16

Gênero: Drama, Fantasia e Romance

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Prime Video

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)