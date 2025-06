Conheça três doramas com a atriz Kim Tae-ri

A atriz sul-coreana Kim Tae-ri, de 35 anos, sempre fez sucesso por onde passou e já ganhou diversos prêmios por conta da sua atuação marcante. Além dos doramas, a atriz atua em filmes. "A Criada" é um dos filmes que mais renderam indicações e premiações, como "Melhor Atriz" na categoria "Melhor Revelação" no "Prêmios de Artistas da Ásia", em 2017.

Dentre as indicações de K-Dramas com Kim Tae-ri, está a série sul-coreana "Vinte e Cinco, Vinte e Um", estrelada por Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk e Kim Ji-yeon. O enredo da história é sobre uma jovem atleta que enfrenta as dificuldades para conquistar os eu sonhos. Enquanto isso, outro jovem vê sua família perder tudo numa crise nacional e terá que recomeçar a vida de outro jeito.

A direção do dorama "Vinte e Cinco, Vinte e Um" é de Jung Ji Hyun, que também dirigiu o K-Drama "Você é Minha Primavera", e Kim Seung Ho, diretor de "Família por Escolha". A história foi escrita por Kwon Do Eun, roteirista de "Busque: WWW".

Confira três doramas com Kim Tae-ri:

1. Dorama "O Diabo"

Sinopse: Uma jovem possuída por demônios e outro que é capaz de enxergá-los vão se juntar para desvendar o mistério que ronda a abertura de um portal que leva para outro mundo, onde estes seres vivem. Ao longo da história algumas mortes vão acontecer e os dois vão precisar seguir as pistas. Só que eles vão ter que enfrentar o próprio passado para chegar perto de uma solução.

Elenco: Oh Jung-se, Kim Tae-ri, Yang Hye-ji e Hong Kyung

Gênero: Suspense

Número de episódios: 12

Onde assistir: Hulu e Apple TV+

2. Dorama "Vinte e Cinco, Vinte e Um"

Sinopse: A escola de uma jovem esgrimista está passando por dificuldade financeiras, assim como o restante do país. Por conta disso, a sua equipe é encerrada. Mesmo assim, a jovem consegue ser convocada para a seleção nacional. Enquanto isso, um jovem rico vê sua família falir, então ele precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Ele se torna repórter esportivo e se aproxima da atleta.

Elenco: Kim Tae-ri, Nam Joo-hyuk e Kim Ji-yeon

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Mr Sunshine: Um Raio de Sol"

Sinopse: Um jovem de família humilde é levado para os Estados Unidos num navio de guerra. Anos mais tarde ele retorna para a sua cidade natal como um oficial da Marinha americana. De volta em outra posição social, ele conhece e se apaixona por um jovem de família nobre. Enquanto isso, ele descobre um plano para colonizar a Coreia.

Elenco: Lee Byung-hun, Kim Tae-ri e Yoo Yeon-seok

Gênero: Drama

Número de episódios: 24

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)