Lucinnha Bastos volta aos palcos com o show 'Canta Amazônia Acústico' no Teatro do Sesi, em Belém

A cantora paraense Lucinnha Bastos anunciou que realizará o show “Canta Amazônia Acústico” no próximo sábado (21/06), às 20h, no Teatro do Sesi Pará, localizado no bairro do Marco, em Belém. Os ingressos para o espetáculo vão entrar à venda na bilheteria do teatro e também poderão ser adquiridos pelo site Sympla.

VEJA MAIS

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou sua expectativa para a apresentação e convidou o público a prestigiar o evento. “Estarei celebrando nossa cultura, nossa terra e a força da Amazônia”, escreveu.

Lucinnha também afirmou estar ‘com o coração cheio de alegria’ com a oportunidade de reviver as canções em um formato acústico, que, segundo ela, será “cheio de sensibilidade, amor e brasilidade”.

Ainda no post, a cantora adiantou o repertório que será baseado nos álbuns “Canta Amazônia 1 e 2”, trabalhos que celebram a música, a cultura e os ritmos da região amazônica.

SERVIÇO

Lucinnha Bastos apresenta 'Canta Amazônia Acústico' no Teatro do Sesi

Data: sábado, 21 de junho;

Horário: a partir das 20h;

Local: Teatro do Sesi Pará, no bairro do Marco, em Belém;

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e no Sympla.