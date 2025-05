'Mulher': Novo show de Lucinnha Bastos presta homenagem ao Dia das Mães

Um espetáculo dedicado a homenagear mulheres e especialmente indicado para as mães. Essas são algumas premissas do show "Mulher" da cantora Lucinnha Bastos, que estreia neste sábado (10), no Teatro do SESI, na véspera do Dia das Mães. A apresentação conta com interpretações de Lucinnha em canções clássicas de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ana Carolina, Fátima Guedes, Milton Nascimento, entre outros.

O projeto da cantora tem um formato mais intimista e próximo da plateia. Por meio de músicas e histórias, ela interage com o público enquanto faz um tributo aos mais variados tipos de mulheres que inspiram diversas canções.

Para acompanhar cada canção, Lucinnha contará com a presença do pianista Rodrigo Camarão, que formará um dueto com a cantora e tocará as melodias de todo o repertório do show.

Lucinnha explica que o projeto nasceu da vontade de homenagear as mulheres no seu dia internacional. Desta vez, a nova edição do espetáculo coincidiu com o Dia das Mães, que também tem um significado especial para a cantora.

“Eu já fiz 8 edições desse show e ele é uma delícia, é uma homenagem à mulher que surgiu pelo Dia Internacional da Mulher, quando eu fiz o primeiro no dia 8 de março. Criou-se um hábito, então eu comecei a fazer sempre. Na pandemia, eu precisei parar e, depois da pandemia, os meses de março não coincidiam mais com o 8 de março ser numa sexta ou num sábado. Esse ano, eu falei: 'Por que não fazer em maio?' Maio é o mês da mulher também, é o mês das mães, das noivas, mês de Maria”, relata a artista.

O espetáculo acontece no teatro do Sesi (Foto: Thiago Gomes)

De acordo com Lucinnha, o repertório foi montado para falar de todas as facetas das mulheres, com músicas carregadas de significado e que sempre emocionam o público.

“São músicas do cancioneiro popular, músicas que falam do universo feminino. No início, o nome do show era 'Nome de Mulher', porque todas as músicas tinham nome de uma mulher, então era: Yolanda, Rosa, Marina, Maria. Depois, comecei a identificar algumas músicas que as pessoas gostavam muito, mas que não tinham esses nomes, então eu mudei para 'Mulher'. São canções que falam do nosso cotidiano, da mulher profissional, da mulher mãe, da mulher amante, da mulher guerreira”, pontua Lucinnha.

O show "Mulher" é marcado por interações dinâmicas entre Lucinnha e o público. A artista acrescenta que sempre conta alguma história curiosa vivida durante seus mais de 40 anos de carreira.

“Quando criança, tive a minha primeira desilusão amorosa. Com 9 anos, eu fui cantar na extinta TV Tupi, e eu era apaixonada pelo Ronnie Von, eu achava que ia casar com ele. Imagina uma criança já achar que é uma mulher. A mulher tem isso, né?, amadurece mais rápido que o homem. Quando encontrei com ele, fiquei apaixonada por vê-lo, mas ele veio falar comigo cheio de dengos (tratando como criança), aí eu fiquei arrasada e vi que não ia casar mais com ele. O público se identifica muito com essas histórias e, às vezes, eu peço para eles contarem também”, relata aos risos.

Às vésperas do Dia das Mães, Lucinnha acredita que o show é uma homenagem e também um presente que os filhos podem dar para as mulheres importantes de suas vidas.

“Eu acho que é um bom presente, um momento de reflexão, de alegria. As pessoas vêm para o teatro, saem rindo, saem emocionadas, porque as músicas sempre têm um conteúdo muito forte, principalmente quando a gente fala da mulher. Acho que é um grande presente para mim também, poder estar no palco e poder trocar essa emoção com a plateia”, expressa.

O show em homenagem ao Dia das Mães tem um significado especial para Lucinnha, uma vez que sua filha, Helena, também está seguindo carreira na música e já até participou de uma das edições do espetáculo.

“Foi um momento inesquecível. Eu me emocionei demais. A Helena está trilhando o caminho dela na música agora, e isso me enche de orgulho. Ser mãe é isso: é ver o filho florescer, buscar os sonhos, viver com alegria. É cantar para as mães, para os filhos e também nos auto-homenagear”, conta.

A cantora anuncia que em breve lançará novos projetos musicais (Foto: Thiago Gomes)

A artista tem grandes planos para o ano de 2025. Além do espetáculo ‘Mulher’, Lucinnha adianta que lançará diversos projetos, inclusive um novo show com o cantor Marquinho Duran.

“Teremos o ‘Amazônia Pop’. Desde que gravamos o ‘Tarde Demais’, que foi um grande sucesso, a gente ficou pensando de que maneira fazer uma coisa nova e montamos esse novo projeto e já gravamos uma música que vamos lançar em breve. Vou lançar também o meu ‘Canta Amazônia’, que gravei em 97, o ‘Trilogia’ também. Enfim, tem muita coisa boa que vem por aí”, projeta Lucinnha.

SERVIÇO

Lucinnha Bastos apresenta 'Mulher' no Teatro do Sesi

Data: Sábado, 10 de maio (véspera do Dia das Mães)

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, bairro do Marco – Belém)

Ingressos: À venda na bilheteira do Teatro e no Sympla.