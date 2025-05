Semana Nacional de Museus começa na segunda (12) com programações gratuitas na capital

Começa na próxima segunda-feira (12) a 23ª Semana Nacional de Museus, com palestras, grupos de trabalho, mesas-redondas e oficinas em espaços da capital paraense. Com o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação", a iniciativa terá ações voltadas à memória e ancestralidade de comunidades negras e tradicionais amazônidas. Durante todo o período do evento, os Museus e Memoriais do Estado estarão com entrada gratuita.

A programação inicia com a Celebração do Acordo de Cooperação Técnica Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e Secretaria de Cultura (SECULT), no auditório Eneida de Moraes, no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Centro Cultural Palacete Faciola, bairro de Nazaré, a partir de 9h. Logo depois, o evento retorna às 14h, no mesmo local, com discussões em três grupos de Trabalhos (GT's) até às 17h.

Um dos destaques entre os seis dias é a roda de conversa “Diálogos com o Patrimônio”, idealizado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Pará (Dphac). A proposta traz um debate sobre ancestralidade e memória da comunidade Vila Socorro Mariquita, de Tome-Açu.

O último dia da "Semana Nacional de Museus" encerra às 15h, no auditório Eneida de Moraes, com a mesa-redonda “Empoderamento e Trabalho: As práticas artísticas, culturais e políticas das mulheres artesãs do Quilombo de Socorro Mariquita”. Para finalizar, terá da exibição do documentário "Tó, Violão Mestre", dirigido por Felipe Cortez, às 16h15.

Feira Preta

Além da programação, será realizada durante os dias da Semana, a 1ª Feira Preta, com exposição de artesanato produzido por mulheres quilombolas do grupo “Rosas Negras”, da Vila Socorro. A iniciativa busca valorizar e dar visibilidade à cultura das comunidades quilombolas de Tomé-Açu e acontecerá no Centro Cultural Palacete Faciola, com a participação de dez expositoras, que apresentarão ao público roupas com temática afro, biojoias e serviços de trancista afro.