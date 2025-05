Museu Goeldi inicia Ciclo de Diálogos 'COP 30 Com Ciência'

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) irá promover diálogos e ações pertinentes aos temas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), tanto nos momentos que antecedem quanto durante o evento global. As atividades terão início na próxima segunda-feira (5), com uma palestra sobre o contexto geral da COP 30 e um debate sobre os desafios e perspectivas dos mecanismos de financiamento climático (REDD+) para a contenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Os eventos são abertos ao público em geral, ocorrerão no auditório Paulo Cavalcante, no Campus de Pesquisa do Museu Goeldi (com capacidade para 200 pessoas), e também serão transmitidos ao vivo pelo canal do Museu no YouTube.

Quatro eixos temáticos estruturam a programação

Ao longo de toda a programação, as atividades estarão divididas em quatro eixos de atuação:

Eventos Científicos, com debates, palestras, seminários e conferências sobre mudanças climáticas e os desafios amazônicos;

Ações Expositivas, com mostras científicas, artesanais e artísticas;

Ações Educativas, voltadas à educação ambiental e científica;

Lançamento de produtos de comunicação e divulgação científica.

Os objetivos dessa programação abrangente incluem promover reflexões sobre temas fundamentais à conservação e ao desenvolvimento da Amazônia, além de dar visibilidade às narrativas indígenas e de comunidades tradicionais, fortalecendo o diálogo entre diferentes formas de conhecimento.

Instituição destaca seu papel no combate à crise climática

A instituição, que completará 160 anos em 2026, não apenas participará do maior fórum climático do mundo, como também assume seu papel de articuladora de saberes, narrativas e soluções baseadas na própria Amazônia para o enfrentamento das mudanças climáticas globais.

O diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Júnior, reforça esse papel articulador da instituição diante do tema.

“Tenho explicado, continuamente, que as mudanças climáticas são a crise definidora do nosso tempo. A ciência é a ferramenta mais confiável para entender suas complexidades e conceber soluções eficazes, especialmente quando em diálogo com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que têm sido os guardiões mais eficazes da Floresta Amazônica há séculos. O Ciclo de Diálogos ‘COP 30 Com Ciência’ é uma convocação do Museu Goeldi, e de parceiros, para a conversa, o debate e a imersão nas questões amazônicas. A realização desse conjunto de eventos que iremos apresentar ao longo de 2025, junto com parceiros, reflete o esforço institucional de conhecer, buscar respostas, articular interlocutores, construir cooperativamente e compartilhar o que aprendemos — isso é um exercício e um valor estrutural do MPEG, desde sua concepção, há quase 160 anos.”

Programação de maio

No dia 05/05, será realizado o lançamento do Ciclo de Diálogos COP 30 Com Ciência, às 10h, no auditório Paulo Cavalcante, no Campus de Pesquisa da instituição. Com o título “A COP 30 como catalisadora de soluções climáticas para a Amazônia e o Brasil”, a palestra inaugural será ministrada pela pesquisadora titular do MPEG e assessora da FINEP, Ima Vieira. A mediação será do jornalista Daniel Nardin, do Amazônia Vox.

A programação de maio continua no dia 15/05, com a realização do WallDay na Amazônia. A área de pós-graduação do Museu Goeldi prestará homenagens ao naturalista britânico Alfred Russel Wallace, um dos pioneiros da teoria da evolução por seleção natural, desenvolvida paralelamente à teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Wallace realizou uma grande expedição científica na Amazônia entre 1848 e 1852, explorando a fauna, flora e culturas indígenas da região, inclusive residindo em Belém durante parte do período.

No dia 16/05 (sexta-feira), ocorrerá uma nova mesa de diálogo. A mesa-redonda “Respostas da biota amazônica frente às mudanças climáticas”, coordenada pela pesquisadora e curadora da Coleção Herpetológica, Ana Prudente, reunirá especialistas para discutir o potencial adaptativo das espécies amazônicas às mudanças climáticas, o risco de extinção de espécies e estratégias de mitigação para a conservação da biodiversidade.

Nos meses seguintes, o público do Museu Goeldi também terá acesso a novos debates, produtos de divulgação científica, ações educativas, exposições e feiras.