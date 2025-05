Miriti Fest 2025 reforça legado cultural de Abaetetuba rumo à COP 30

Com shows de Arraial do Pavulagem, Lia Sophia e Zaynara, a cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará, se prepara para mais uma edição do Miriti Fest, entre os dias 9 e 11 de maio. Mais do que música e celebração, o evento coloca em pauta a preservação do miritizeiro, árvore símbolo da cultura local, e reforça o valor do brinquedo de miriti como patrimônio imaterial e alternativa de economia sustentável na Amazônia.

Com o tema “Miritizeiro: a árvore que dá vida à cultura de Abaetetuba – Rumo à COP 30”, o festival ganha destaque especial por acontecer no mesmo ano em que Belém sediará a conferência global da ONU sobre mudanças climáticas. O Miriti Fest 2025 reforça a importância de políticas públicas e parcerias que garantam a continuidade da produção artesanal e a proteção das florestas.

A programação artística do Miriti Fest 2025 mistura tradição e inovação ao longo dos três dias de evento. Na sexta-feira, 9 de maio, se apresentam Arraial do Pavulagem, Orquestra de Carimbó do Pará, Sandália de Ambuá, Esquema das Ilhas e Zaynara. No sábado, 10, o público poderá curtir os shows de Mestre Solano, Lia Sophia, Panavoeiro, Valdney e Banda, além das atividades culturais e do “Miriti Break”. Encerrando o festival no domingo, 11, sobem ao palco Ray Borges, Banda Play Show e The Five, além de uma programação especial voltada ao público infantil e atrações culturais durante todo o dia.

Cultura e resistência

A cidade é reconhecida nacionalmente pela produção artesanal do brinquedo de miriti, feito a partir dos bulbos extraídos de forma sustentável dos galhos do miritizeiro (Mauritia flexuosa), sem o corte da árvore. Com cores vibrantes e formas que retratam a fauna e o cotidiano amazônico, essas peças representam criatividade, tradição e sustentabilidade. Reconhecido pela Lei Estadual nº 7.433/2010 e incluído pelo IPHAN como parte do Círio de Nazaré, o brinquedo de miriti é um símbolo da cultura paraense. Desde sua criação, em 2002, o Miriti Fest tem se consolidado como a principal vitrine dessa arte e como um espaço de valorização dos mestres artesãos.

Além dos shows, a programação inclui aulas de ritmos, voz e violão com artistas locais, apresentações de grupos culturais, oficinas e o tradicional plantio simbólico de uma muda de miriti, como gesto de compromisso ambiental.

Brinquedo da Gente: cultura desde a infância

Uma das ações mais esperadas do evento é o projeto “Brinquedo da Gente”, que garante às crianças da rede pública municipal o acesso ao universo do brinquedo de miriti. Em 2025, 1.951 crianças das creches municipais receberão um crédito individual de R$ 80 para adquirir seus brinquedos diretamente dos artesãos. O investimento total supera R$ 156 mil, beneficiando 39 artesãos locais. A ação fortalece a identidade cultural desde a infância e gera renda para quem vive da arte tradicional, promovendo a economia criativa com impacto social direto.

Sabores do miriti: gastronomia em destaque

O festival também reserva espaço para os saberes culinários locais com a realização do 4º Festival Gastronômico, promovido pelo Departamento de Turismo (ABAETUR). Realizado na praça de alimentação do evento, o concurso desafia participantes a criar receitas usando o fruto do miriti, resgatando tradições e propondo novas experiências a partir da biodiversidade amazônica. Os pratos serão avaliados por votação popular.

Serviço

Festival do Miriti

Onde: Praça da bandeira, centro de Abaetetuba-PA

Quando: de 9 à 11 de maio

Entrada franca

Programação musical

Sexta-feira – 09 de Maio

• 16h30 – Arrastão do Arraial do Pavulagem (Saída da Praça do Barco)

• 18h00 – Arraial do Pavulagem (Palco Principal)

• 19h30 – Abertura Oficial

• 20h00 – Concurso Madrinha do Festival

• 21h00 – Orquestra de Carimbó do Pará

• 22h30 – Esquema das Ilhas

• 23h30 – Sandália de Ambuá

• 01h00 – Zaynara

Sábado – 10 de Maio

• 07h00 – Aulão de Ritmos (Palco Principal)

• 10h00 – Batuque da Lua Cheia (Praça de Alimentação)

• 12h00 – Cabinho Lacerda – Voz e Violão

• 14h00 – Jeferson Dubroz – Voz e Violão

• 17h00 – Escola de Música Agenor Ferreira da Silva

• 18h00 – Panavoeiro

• 18h00 – Miriti Break (Evento Alternativo)

• 19h00 – Maré Lançante

• 20h00 – Mestre Solano

• 21h30 – Valdney e Banda

• 23h00 – Lia Sophia

• 01h00 – Kim Marques e Edilson Moreno

Domingo – 11 de Maio

• 07h00 – Aulão de Ritmos (Palco Principal)

• 08h00 – Escola de Música Agenor Ferreira da Silva

• 08h30 – Manhã das Crianças

• 09h00 – Grupo Matintando

• 10h00 – Batuque da Lua Cheia (Praça de Alimentação)

• 12h00 – Jaka Souza – Voz e Violão

• 14h00 – Ney Viola – Voz e Violão

• 17h00 – Sax Paraense

• 19h00 – Ray Borges e Banda Regional

• 21h00 – Banda Play Show

• 22h30 – The Five