Anitta comemora realização do Global Citizen Festival em Belém: 'que honra retornar!'

Anitta será uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento acontece no dia 1º de novembro, em Belém - PA e terá distribuição gratuita de ingressos para moradores da capital.

“Que honra retornar ao Global Citizen! E, olha só, desta vez no meu país”, celebra a artista, que chegou a se apresentar no evento em 2023, para um público de 60 mil pessoas, em Nova York. “A missão do festival é arrecadar fundos para preservação ambiental, em especial para a Floresta Amazônica. Tudo isso vai super oa encontro da minha atuação pró meio ambiente e causas indígenas. Me sinto pronta e feliz de participar e contribuir”.

A cantora se junta a nomes como Chris Martin (do Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos no line up, que incluirá também falas de líderes indígenas locais, como o Cacique Raoni Metuktire.

O Global Citizen Festival: Amazônia será a primeira edição do festival a ser realizada na América Latina. O evento impulsionará uma campanha para arrecadar 1 bilhão de dólares pela proteção e revitalização da floresta amazônica, transição energética e apoio a comunidades que estão na linha de frente dos impactos climáticos.